Formula 1, finalmente si parte: tutto sul GP d'Australia

Ci siamo: dopo una lunga attesa, sta per iniziare la nuova stagione della Formula 1. Mancano ormai solo un paio di giorni e le monoposto scenderanno in pista per il GP d'Australia, la prima delle 24 gare in programma. C'è grande attesa per l'esordio di Lewis Hamilton al volante della Ferrari.

Tutto sul GP d’Australia di Formula 1

Di seguito la line-up delle squadre che prenderanno parte al mondiale. Occhi puntati anche su Kimi Antonelli, primo pilota italiano in pista dopo tanti anni.

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton;

Mercedes: Goerge Rusell e Kimi Antonelli;

Red Bull: Max Verstappen e Liam Lawson;

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri;

Racing Bulls: Yuki Tsunoda e Isack Hadjar;

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz;

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll;

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto;

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan;

Haas: Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

Questo il calendario completo degli appuntamenti per questo il fine settimana ormai dietro l’angolo, che darà il via alla nuova stagione della F1.

venerdì 14 marzo: libere 1 alle 02.30 e libere 2 alle 06.00;

sabato 15 marzo: libere 3 alle 02.30 e qualifiche alle 06.00;

domenica 16 marzo: gara alle 5.00.

Tra le novità di questa stagione c'è la doppia sosta obbligatoria al GP di Monaco, con utilizzo di due mescole differenti. L'obiettivo è quello di per rendere la corsa più spettacolare.

Tra le novità di questa stagione c’è la doppia sosta obbligatoria al GP di Monaco, con utilizzo di due mescole differenti. L’obiettivo è quello di per rendere la corsa più spettacolare. Con il 2026 si assisterà poi a una vera e propria rivoluzione tecnica: monoposto più leggere di circa 30 chilogrammi, più corte e strette, con power unit spinta al 50% dal motore endotermico e per il rimanente 50% dall’ibrido.