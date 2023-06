Formula 1 GP Canada: segui in diretta streaming le gare

Pronto per un weekend all’insegna dei motori? La Formula 1 è atterrata in Canada per un Gran Premio emozionante e sicuramente avvincente. Chi raggiungerà il podio accumulando punti importanti in classifica? Scoprilo tu stesso guardando ogni singola gara in diretta streaming. Attiva subito NOW TV a un prezzo speciale.

Scegli PASS SPORT per vedere tutti i contenuti di Sky in streaming risparmiando. Hai accesso a tutte le dirette di F1, ma anche alla MotoGP. Inoltre, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva. Non perderti UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Il vantaggio è che essendo in streaming puoi portare i tuoi contenuti preferiti sempre con te. Dai un’occhiata al calendario completo degli appuntamenti:

Sabato 17 giugno

18:30 Prove libere 3

22:00 Qualifiche

20:00 Gara

Formula 1: guarda il Gran Premio del Canada in streaming senza problemi

Per ottenere uno streaming perfetto, senza disconnessioni e senza problemi, per vedere il Gran Premio del Canada di Formula 1 devi affidarti a NordVPN. Questa VPN offre oltre 5700 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo che forniscono una larghezza di banda illimitata a qualsiasi connessione dati, anche la tua. Attivala subito al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Tra l’altro con NordVPN avrai anche tanta sicurezza se sei in viaggio. Infatti, se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.