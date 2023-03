Formula 1: dove vedere il Gran Premio del Bahrain

Ci siamo, l’attesa è finita: è tutto pronto per il Gran Premio del Bahrain che apre la stagione 2023 di Formula 1. In pista la nuova Ferrari SF-23 con l’ambizione di dare del filo da torcere alla Red Bull e alla sua RB19, che invece proverà fin da subito a riconfermarsi come pretendente al titolo. Il via alla prima gara del mondiale è in programma per le ore 16 di domenica 5 marzo: la puoi guardare in diretta esclusiva su NOW.

Il mantra per gli uomini del Cavallino Rampante è Migliorare e crescere , come più volte ripetuto dal team, a testimonianza di come ci sia consapevolezza del lavoro da svolgere. Le giornate di test hanno restituito feedback incoraggianti e sensazioni positive, alimentando un entusiasmo che ha già contagiato anche i tifosi. Ora è però tempo di lasciare il verdetto all’asfalto, con la prima bandiera a scacchi che si intravede nel deserto di Sakhir e la speranza che non si tratti di un miraggio.

Tutte le 23 gare che andranno a comporre l’intera stagione 2023 di F1 (la più lunga di sempre) saranno trasmesse in diretta in esclusiva da Sky, su Sky Sport e in streaming su NOW. Il fitto calendario di appuntamenti, che si concluderà il 26 novembre con la gara finale di Abu Dhabi, ospita una grande novità: il Gran Premio di Las Vegas, disputato su un tracciato cittadino inedito, differente rispetto a quello delle due edizioni andate in scena all’inizio degli anni ’80.

Il mondiale numero 74 della Formula 1 vedrà darsi battaglia i piloti di dieci scuderie. Introduce diverse modifiche al regolamento, a partire da una riduzione del budget cap, alcuni interventi su aerodinamica, peso, pneumatici e power unit in dotazione alle monoposto. Da segnalare inoltre cambiamenti apportati ai circuiti di Gedda, Zandvoort e Lusail. Completamente riasfaltati, invece, quelli di Baku e del Miami International Autodrome.

Al campione in carica Max Verstappen il compito di provare a conquistare il terzo titolo consecutivo. Ai contendenti, Charles Leclerc in primis, quello di provare a interrompere la striscia o, quantomeno, a rendere l’impresa il più complicata possibile. È tutto pronto per la stagione 2023 della F1, al via con il Gran Premio del Bahrain da seguire in esclusiva su NOW

