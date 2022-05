Formula 1: guarda il GP di Miami con una buona VPN

La Formula 1 questo weekend farà tappa sul secondo dei circuiti Americani della F1, quello di Miami. Si tratta di un tracciato cittadino che da sempre ha regalato forti emozioni sia ai piloti che ai loro tifosi.

Quindi tutti gli appassionati non vedono l’ora di tuffarsi in questa tre giorni davvero esplosiva. Da venerdì 6 maggio e fino a domenica 8 maggio occhi puntati quindi sulla Formula 1 GP Miami. La classifica, per ora, vede un Charles Leclerc primo con 86 punti.

Tuttavia nulla è già segnato. Alle sue calcagna c’è la coppia della Redbull con Verstappen a 54 punti e Perez a 51 punti. Quarto posto invece per la rivelazione della Mercedes, il pilota nascente Russel con 49 punti. Sesto posto per il suo compagno di scuderia Hamilton che ha per ora raccolto solo 28 punti.

Ci sarà quindi da divertirsi con ricchi colpi di scena in questa nuova tappa della Formula 1 Gran Premio di Miami. Tutta la programmazione non solo è possibile vederla in diretta su Sky, ma anche tramite streaming sulla piattaforma di NOW TV. Una buona VPN, come AtlasVPN, vi permetterà di evitare fastidiose interruzioni garantendovi massima qualità trasmissiva e velocità senza precedenti. Utile anche per collegarvi al servizio se al momento vi trovate all’estero.

Formula 1 GP Miami: date e orari del Gran Premio

Dopo il Gran Premio di Imola della Formula 1, eccoci qui per gustarci la tappa successiva, quella di Miami. Su questo circuito metropolitano tutte le squadre piloti si sfideranno all’ultimo sangue per ottenere gli obiettivi prefissati. Perciò meglio segnarsi tutte le date e gli orari del calendario completo di questa tre giorni che si preannuncia spettacolare:

Venerdì 6 maggio

Ore 20:00 Paddock Live

Ore 20.30 prove libere 1

Ore 21.30 Paddock Live

Ore 23.15 Paddock Live

Ore 23.30 prove libere 2

Ore 24.30 Paddock Live

Ore 1.00 Paddock Live Show

Sabato 7 maggio

Ore 18.45 Paddock Live

Ore 19:00 prove libere 3

Ore 20:00 Paddock Live

Ore 21.10 Sky Motori

Ore 21.30 Paddock Live

Ore 22:00 qualifiche

Ore 23.15 Paddock Live

Ore 23:30 qualifiche (in differita su TV8)

Ore 23.45 Paddock Live Show

Domenica 8 maggio

Ore 19.30: Drivers Parade

Ore 20:00 Pit Walk Gara

Ore 20.30 Paddock Live

Ore 21.30 Gara Formula 1

Ore 23:00 Gara Formula 1 (in differita su TV8)

Scegli una buona VPN per vedere il GP di Miami in streaming

Anche quest’anno Sky detiene i diritti per la Formula 1. Quindi se vogliamo vederla in diretta dobbiamo essere abbonati al servizio della Pay TV. Oppure possiamo anche scegliere NOW TV, la sua piattaforma streaming on demand che trasmette tutte le tappe del prossimo GP di Miami.

Per assicurarci una buona visione, senza interruzioni e ottimizzata per lo streaming, è bene affidarci a una buona VPN. Tra le tante una delle migliori, utilizzata spesso per questo scopo, è AtlasVPN. Se vi trovate all’estero e volete collegarvi al servizio non dovrete far altro che attivarla e accedere con un server italiano. Dopodiché aprire NOW TV e godervi il Gran Premio di Imola della Formula 1.

