Formula 1: McLaren porta in pista le criptovalute

Il prossimo Gran Premio di Formula 1, in programma a Singapore per il fine settimane ormai alle porte, vedrà i piloti McLaren scendere in pista con una monoposto dal look diverso rispetto al solito. Sarà ispirato al mondo delle criptovalute. È il risultato della partnership siglata dalla scuderia con l’exchange OKX. Il restyling è quello visibile nelle immagini allegate a questo articolo.

Le criptovalute in Formula 1 a Singapore con McLaren

A caratterizzare la scocca della MCL36 è come sempre la tinta papaia, con l’aggiunta però di dettagli “neon pink”. Secondo la casa britannica, è stata ideata per il ritorno del campionato in Asia dopo un’assenza che va avanti fin dal 2019. Nel comunicato ufficiale si legge che rappresenta l’emergere delle nuove tecnologie provenienti dalla regione . Il design è ispirato ai paesaggi urbani di Singapore e del Giappone . Il riferimento non è solo alle criptovalute, ma più in generale alle infrastrutture decentralizzate e all’ambito Web3.

Lo stesso stile sarà riproposto sulle tute indossate dai piloti Daniel Ricciardo e Lando Norris e presente nel titolo videoludico F1 22, grazie a un aggiornamento rilasciato a breve.

La collaborazione con OKX non si fermerà qui. L’exchange sarà impegnato al fianco di McLaren anche per quanto concerne i progetti legati a metaverso e NFT. I dettagli relativi alle iniziative messe in campo saranno resi noti più avanti.

Ricordiamo infine che, all’inizio dell’anno, McLaren ha siglato un accordo di sponsorizzazione con Google per portare sulle piste della Formula 1 i loghi del browser Chrome e di Android.

