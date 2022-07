Formula 1: streaming gratis e calendario GP di Ungheria

La Formula 1 è pronta per un’altra tappa del suo programma di gare serrato. Siamo al tredicesimo appuntamento con il GP di Ungheria. I piloti dovranno fare del loro meglio, ma sembra che anche le scuderie siano chiamate a questo appello gestendo le prestazioni delle monoposto in modo efficace.

Possiamo dire che quest’anno è tra i più agguerriti degli ultimi 6. Una lotta all’ultimo pneumatico sta impegnando molti piloti in questo campionato. Perciò anche le gare di questo weekend sul circuito dell’Hungaroring saranno emozionanti e non dobbiamo perdercene nemmeno una.

Quindi, segna tutti gli appuntamenti, ma ricorda che per vedere gratis in streaming on demand la Formula 1 GP di Ungheria dovrai dotarti di una buona VPN. Grazie ad ExpressVPN, infatti, potrai collegarti a un server selezionato insieme ai Channels dedicati alla F1 e goderti le gare da un’altra prospettiva.

Formula 1 GP di Ungheria: tutta la programmazione completa

Segnati quindi tutti gli orari delle tappe di questo nuovo appuntamento con la Formula 1. Il GP di Ungheria non puoi perdertelo, e anche se sei in vacanza potrai collegarti a uno dei Channels che poi ti elencheremo e gustarti tutte le gare. Ecco ora il calendario completo della tredicesima tappa della F1 2022:

Venerdì 29 luglio 2022

09:30 F3 Prove Libere

10:40 F2 Prove Libere

14:00 F1 Prove Libere 1

15:30 F3 Qualifiche

17:00 F1 Prove Libere 2

18:30 F2 Qualifiche

11:00 F3 Gara-1

13:00 F1 Prove Libere 3

16:00 F1 Qualifiche

18:00 F2 Gara-1

18:30 F1 Qualifiche (in differita su TV8)

10:05 F3 Gara-2

11:35 F2 Gara-2

15:00 F1 Gara

18:00 F1 Gara (in differita su TV8)

F1 in streaming gratis

Ovviamente i canali ufficiali per vedere la Formula 1 sono Sky GO, NOW TV e TV8. Esistono però dei Channels dedicati che permettono di vedere le gare sia a pagamento, ma anche in streaming gratis. Si tratta di un modo alternativo e non in italiano, per vedere la gara.

Dovrai solo pagare un importo minimo al mese come abbonamento a ExpressVPN. Una volta installata sul tuo dispositivo, collegandoti a uno di questi Channels che vedi qui sotto, potrai vedere le gare di Formula 1 gratuitamente:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

