Formula 1: guarda in streaming i test in Bahrain

Il conto alla rovescia per il Gran Premio del Bahrain corre veloce, come una monoposto lanciata sul rettilineo: la stagione 2023 di Formula 1 è ormai alle porte e prenderà il via nel primo weekend di marzo, trasmessa in esclusiva da Sky. Questi sono i giorni dei test grazie ai quali scuderie e piloti scaldano i motori, apportando gli ultimi perfezionamenti alle vetture e alle strategie che vedremo poi in gara.

I test della Formula 1 sul circuito del Bahrain

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, i collaudi a Sakhir decretano la Ferrari SF-23 guidata da Sainz come detentrice del miglior tempo, con 1:32:486. Ora tocca a Leclerc, che dopo i primi giri di ieri ha parlato di una macchina migliore rispetto allo scorso anno , frenando però facili entusiasmi in attesa di poter capire a cosa potranno portare i passi in avanti, soprattutto in confronto a quelli della concorrenza.

Sono in totale 23 i GP in programma per la stagione 2023, la più lunga di sempre, che andrà a concludersi a fine novembre ad Abu Dhabi. Grazie all’ offerta Sky TV Sky Sport a 24,90 euro al mese, valida ancora per pochi giorni, sarà possibile seguirli tutti, fin dalle qualifiche.

In attesa del primo Gran Premio in scena nel fine settimana del 5 marzo, è possibile guardare i test in streaming anche sul canale ufficiale YouTube di Sky, completamente gratis.

Grazie alla promozione di Sky in corso si ha accesso a un catalogo di contenuti che non include solo la F1: ci sono anche il meglio dello sport mondiale (Champions League, Europa League, Conference League, MotoGP, NBA, tennis, rugby e golf), le serie, i documentari e gli show originali (tra i quali Pechino Express).

