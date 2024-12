Forte sconto su Xbox Game Pass Ultimate col nuovo Indiana Jones

C’è anche il nuovo Indiana Jones e l’antico Cerchio nell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che oggi trovi in forte sconto su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’offerta dell’e-commerce e attiva un mese al prezzo di soli 12,49 euro. Ricorda che quello del listino ufficiale Microsoft è 17,99 euro, il risparmio è notevole. Si tratta di un’occasione da non perdere per gli amanti del gaming attivi su Xbox o computer.

Xbox Game Pass Ultimate in offerta: eccolo

Cosa è incluso nel pacchetto? Innanzitutto, c’è l’accesso a centinaia di giochi su console, PC e attraverso il cloud gaming, inclusi i titoli AAA nel giorno stesso del lancio. Se sei un amante degli sparatutto in prima persona, puoi trovare anche Call of Duty: Black Ops 6 nella sua versione completa. A questo ai aggiungono il multiplayer online per affrontare avversari da tutto il mondo o cimentarti nelle modalità cooperative, offerte, sconti e ricompense in esclusiva e l’abbonamento al servizio EA Play. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Ricapitolando, con lo sconto di oggi hai accesso a un mese di Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di soli 12,49 euro. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali, solo aggiungerlo al carrello, otterrai subito l’email per l’attivazione.

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora per non lasciarti sfuggire l’occasione. Potrai così divertirti fino al nuovo anno in compagnia del nuovo Indiana Jones, di CoD, di Overthrown (in anteprima), di WRC, di Flight Simulator 2024, di S.T.A.L.K.E.R. 2, di Metal Slug Tactics e molto altro ancora. Tra le nuove uscite in arrivo ci sono Carrion, Road 96, Sniper Elite: Resistance, Avowed e Atomfall.