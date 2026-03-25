Fenomeno Fortnite in calo: Epic Games licenzia 1.000 dipendenti

Brutte notizie in arrivo per oltre 1.000 dipendenti di Epic Games. La nota società di videogame, con sede nella Carolina del Nord, ha annunciato nella giornata odierna un importante ridimensionamento del personale tramite il proprio blog. I motivi risiedono in una serie di difficoltà nel garantire la sostenibilità finanziaria dopo un calo di giocatori di Fortnite, iniziato già nel 2025, si legge nel comunicato.

Fortnite non riesce a fare più i numeri di un tempo: i motivi del taglio

Nonostante Epic Games abbia nel suo catalogo titoli storici come Unreal e Gears of War, è sicuramente con Fortnite che la società ha ricevuto la spinta maggiore negli ultimi anni. Uno dei motivi del successo di Fortinite è da attribuirsi alla possibilità di accedere da diversi dispositivi, inclusi smartphone e tablet. Ciò ha avvicinato migliaia di giocatori in tutto il mondo e reso il titolo tra i più popolari in assoluto.

Nella nota pubblicata oggi, Epic Games ha affermato che le spese nell’ultimo periodo hanno superato i ricavi. Le sfide affrontate però riguardano l’intero settore in cui si registra una crescita più lenta e acquisti meno frequenti da parte degli utenti. Sono queste le parole di Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

Le console attuali vendono meno di quelle della generazione precedente e i videogiochi competono con altre forme di intrattenimento sempre più coinvolgenti.

Nonostante Fortnite rimanga il titolo di punta, la società ha affermato di aver riscontrato difficoltà nel replicare lo stesso coinvolgimento degli utenti anche nelle ultime stagioni. In questo scenario si frappongono anche le battaglie legali avviate con Apple e Google dopo la rimozione del gioco dai rispettivi store. La questione è attualmente in fase risolutiva, con un ritorno del titolo sul Play Store.

Per trovare un equilibrio e poter continuare la propria attività, oltre ai 1.000 licenziamenti la società ha attuato un taglio ai costi per oltre 500 milioni di dollari, individuati in ambito contrattuale, marketing e chiusura di alcune posizioni aperte. Sweeney precisa che i licenziamenti non hanno nulla a che vedere con l’intelligenza artificiale e che la società sostiene gli sviluppatori affinché si continuino a generare titoli di alto livello.

Epic Games si impegnerà ora a creare nuove esperienze su Fortnite, puntando al settore mobile con una serie di ottimizzazioni pensate ad hoc che prevedono contenuti inediti, gameplay dedicati ed eventi live. La società ha indetto una riunione aziendale a fine settimana per presentare una roadmap con i piani per i prossimi mesi.