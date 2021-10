Forum Digitale dei borghi italiani: turismo è futuro

A partire da domani, 6 ottobre, si apre la due giorni del “Forum Digitale dei Borghi Italiani“, appuntamento pensato per mettere a fattor comune le esperienze e le best practice che stanno aiutando le piccole comunità ad esprimere al meglio il grande valore che hanno la possibilità di esprimere per il sistema turistico italiano.

Progetto Borghi

Il “Progetto Borghi” viene snocciolato in 30 eventi suddivisi tra webinar e workshop, promossi da Host B2B con l'obiettivo di offrire strumenti e competenze per “trasformare i piccoli centri in prodotti turistici organizzati“:

Un percorso di alta formazione che non rappresenta solamente un prezioso strumento di crescita professionale per imprenditori, professionisti ed addetti del segmento “Travel & Hospitality”, ma costituisce un'opportunità di rinascita senza precedenti per i comuni italiani. Quindi per gli enti locali, per le istituzioni e per le associazioni che vi operano, otre che per le comunità che vi risiedono.

Per partecipare al Progetto Borghi, patrocinato dal Ministero della Cultura, occorre semplicemente registrarsi qui. 80 i relatori coinvolti su temi quali piani di marketing territoriale, l'importanza della narrazione delle piccole comunità, turismo videoludico, formule di affitto breve e altro ancora.