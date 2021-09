Fossil Gen 6 disponibile per l'acquisto in Italia

L'azienda statunitense ha comunicato che il nuovo Fossil Gen 6 può essere acquistato anche in Italia. Lo smartwatch è disponibile in due dimensioni (42 e 44 millimetri), quattro colorazioni e vari tipi di cinturino. Il sistema operativo è Wear OS 2, ma è previsto l'arrivo di Wear OS 3 nel 2022. Attesa anche novità per l'assistente digitale, YouTube e Spotify.

Fossil Gen 6: specifiche e prezzi

Come detto, gli utenti possono scegliere tra due dimensioni: 42 e 44 millimetri di diametro con cinturini intercambiabili da 18 e 22 millimetri di larghezza. La cassa è in acciaio inossidabile (resistente all'acqua), mentre lo schermo AMOLED da 1,28 pollici ha una risoluzione di 416×416 pixel (326 ppi). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon Wear 4100+, 1 GB di RAM e 8 GB di storage.

Lungo il lato destro ci sono tre pulsanti, due configurabile e uno (Home) rotante. Sono presenti anche altoparlante, microfono, vibrazione, giroscopio, altimetro, accelerometro, sensore di luce ambientale e bussola digitale. Sul retro della cassa ci sono i sensori per la misurazione del battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC. Oltre alle tradizionali funzionalità per la registrazione di vari parametri durante l'attività fisica, lo smartwatch offre il monitoraggio del sonno, le notifiche da smartphone e la riproduzione musicale. Quest'ultima è disponibile anche offline con YouTube Music e Spotify. È previsto inoltre l'arrivo di un quadrante Alexa.

I prezzi sono 299,99 euro (42 millimetri) e 329,99 euro (44 millimetri). Nei prossimi giorni sarà in vendita anche il modello con marchio Michael Kors.