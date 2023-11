Fossil Smartwatch Gen 6 con WearOS per un assistente COMPLETO al polso

Se c’è un gioiellino vero e proprio da poter indossare al polso, quello è senza ombra di dubbio Fossil Smartwatch Gen 6. Bello, elegante e perfetto anche come regalo, questo prodotto ti offre di tutto e di più senza scendere a compromessi. In oro rosa? Perfetto per un polso femminile che ricerca eleganza e, al contempo, comodità.

Lo sconto in corso su Amazon non è da sottovalutare. Il prezzo medio di listino è più del doppio quindi non te lo fare scappare se sei interessato. Apri la pagina e acquistalo al volo con soli 187€.

Delle spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fossil Smartwatch Gen 6, lo smartwatch di cui non fare a meno

Lo vedi e te ne innamori perché nonostante sia molto ma molto smart, questo watch è anche elegante e con un design che strizza l’occhio al buon gusto. Lo puoi indossare tutti i giorni ma anche nelle occasioni più importanti senza doverne fare a meno. Dopotutto, con le funzioni che ti offre, è difficile privartene.

Il bel display è contenuto in una cassa tonda che lo protegge e lo rende ancora più prezioso. Luminoso e colorato, naturalmente lo puoi personalizzare a piacimento.

Come sistema operativo è montato WearOS di Google per usarlo in semplicità e senza compromessi. Conta che hai a disposizione parecchie funzioni dedicate alla vita quotidiana come pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri ma anche notifiche per chiamate, messaggi e app.

Non vengono trascurate la salute e lo sport con le varie modalità integrate. Tieni sotto controllo il cuore, i livelli di ossigeno e tanto altro ancora. Naturalmente c’è anche il GPS integrato così da avere tutto al posto giusto.

Funzionale, bello, unico.

Fossil Smartwatch Gen 6 è un gioiellino, non te lo lasciare scappare. Collegati su Amazon e acquistalo a soli 187€ con lo sconto in corso.

