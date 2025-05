Foto 3D su Instagram con Meta Quest

Meta ha annunciato l’aggiornamento v77 di Horizon OS per i visori Quest 2, 3, 3S e Pro. Una delle funzionalità (in test) permette di vedere foto 3D su Instagram. L’azienda di Menlo Park ha inoltre svelato Navigator, un nuovo hub che consente di accedere ad app, azioni rapide e funzioni di sistema.

Foto di Instagram in tre dimensioni

Le foto pubblicate su Instagram sono ovviamente in due dimensioni. Grazie agli algoritmi sviluppati da Meta, le foto verranno automaticamente convertite in tre dimensioni. Questa esperienza 3D sarà al momento disponibile solo per un numero limitato di utenti, in quanto la funzionalità è ancora in test. Indossando uno dei visori si vedrà la “profondità” delle immagini.

La seconda novità di rilievo è Navigator. Premendo il pulsante Meta o Oculus sul controller destro verrà mostrato un hub centralizzato con le app usate di recente, le azioni rapide e le funzioni di sistema. L’utente può “pinnare” fino a 10 app nella libreria per un accesso più rapido. Anche questa funzionalità è disponibile inizialmente ad un numero limitato di utenti.

L’aggiornamento include diversi miglioramenti. È possibile scegliere le app che usano l’audio spaziale e sfruttare il text-to-speech per ascoltare il testo mostrato sullo schermo. Meta ha inoltre aggiunto il supporto sperimentale per Blueooth Low Energy Audio. Infine, Meta Quest Link, casting e desktop remoto sono ora disponibili nell’app Horizon per PC.