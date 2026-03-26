 Foto bellissime e batteria gigante: il realme 14 Pro 5G è da prendere oggi
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Foto bellissime e batteria gigante: il realme 14 Pro 5G è da prendere oggi

Il realme 14 Pro 5G è un medio gamma straordinario che garantisce foto bellissime e batteria gigante ed è in offerta su eBay.
Foto bellissime e batteria gigante: il realme 14 Pro 5G è da prendere oggi
Tecnologia Mobile
Il realme 14 Pro 5G è un medio gamma straordinario che garantisce foto bellissime e batteria gigante ed è in offerta su eBay.

Dopo attente valutazioni hai deciso di buttarti su uno smartphone di fascia media così da non spendere un patrimonio e comunque avere un ottimo smartphone? Allora dai un’occhiata a questa promozione eccezionale che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta oggi puoi aggiungere al tuo carrello il realme 14 Pro 5G a soli 323,79 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

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realme 14 Pro 5G è super, soprattutto a questa cifra

Sono tante le caratteristiche che rendono il realme 14 Pro 5G un ottimo smartphone e poi a questa cifra è davvero da prendere al volo. Una delle cose più interessanti è sicuramente la sua straordinaria batteria da 6000 mAh con ricarica rapidissima da 45 W che lo riporta al 100% in un attimo. Nonché l’ottimo scomparto fotografico composto da una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP.

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Ha un display OLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1400 nit. Tutto in uno spazio minimo con un peso di soli 179 grammi e uno spessore di 7,6 mm. Senza dimenticare la certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Mentre lato performance possiamo notare il potente processore Mediatek Dimensity 7300 Energy, sostenuto in questa versione da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

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A questa cifra non puoi davvero trovare di meglio e dunque non perdere l’occasione. Prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo realme 14 Pro 5G a soli 323,79 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa tua tra pochi giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 26 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mar 2026
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