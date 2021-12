Foto e slideshow d'effetto: scopri come con Movavi

Cerchi software di editing video e foto che siano facili, intuitivi e a poco prezzo? Prova Movavi: la società offre infatti un'ampia varietà di programmi multimediali dedicati a video, musica e foto, venduti in oltre 200 Paesi al mondo e con 3 milioni di utenti che hanno acquistato i suoi prodotti. Nello specifico del settore video e foto editing, grazie all'offerta natalizia potrai portarti a casa un interessante bundle al 55% di sconto (piano annuale). Il pacchetto comprende Picverse e Slideshow Maker, due software di editing ricchi di utili e intuitive funzionalità.

Movavi Picverse e Slideshow Maker: di cosa si tratta

Sicuramente sarai curioso di sapere che cosa offrono, concretamente, i due software. Iniziamo con Picverse, un editor fotografico basato su IA dai risultati impeccabili, progettato per tutti i fotografi. Grazie all'editor smart potrai modificare le immagini in pochissimo tempo e ottenere risultati sorprendenti. Con l'interfaccia utente intuitiva, inoltre, puoi iniziare subito a lavorare. Fra le varie funzionalità le più impressionanti sono la rimozione rapida dello sfondo da un'immagine, che ti aiuterà a risparmiare diverso tempo e sudore, e la modalità restauro di vecchie foto con Intelligenza Artificiale. Non mancano effetti e filtri (più di 100!) e gli strumenti base, come la regolazione di nitidezza, rimozione degli oggetti e ritocco fotografico per il viso.

Con Slideshow Maker invece, come si evince dal nome, potrai realizzare slideshow in tre semplici mosse: transizioni, effetti creativi, filtri e molto altro ti aspettano fra gli strumenti a disposizione. Proprio come una clip, potrai aggiungere fotografie, video e anche musica. Il software ti guiderà in maniera semplice ed intuitiva, creando automaticamente gli slideshow (se vuoi) e permettendoti di elaborare l'audio come più credi, regolando il volume o togliendo i disturbi. Inoltre, potrai aggiungere commenti vocali, regolare i colori e passare dalla modalità panoramica a quella zoom. Il programma supporta tutti i formati più diffusi!

Picverse e Slideshow Maker sono due programmi semplici ed estremamente funzionali, che ti permetteranno di realizzare interessanti slideshow oppure di modificare tutti i tuoi scatti per renderli ancora più professionali. Il bundle è in offerta grazie alle promozioni natalizie al 55% di sconto, ovvero 30,95 euro per il piano annuale. Sono disponibili all'acquisto sia la versione per dispositivi Windows che macOS.