Foto e video cancellati o persi: come evitare che succeda?

Nel mondo digitale di oggi, la perdita di dati può essere un’esperienza devastante. La nostra vita quotidiana è sempre più dipendente da computer e smartphone, che contengono una vasta quantità di informazioni personali e importanti. Per evitare il rischio di perdere dati preziosi, è fondamentale prendere precauzioni. Un buon esempio è quello di effettuare backup ricorrenti, non solo a livello locale ma anche attraverso piattaforme cloud. pCloud è una di queste: sicura, reattiva e vantaggiosa, si trova al momento in offerta con sconti fino all’80% per i suoi piani a vita.

Cinque consigli per evitare di perdere foto e video

Ecco cinque consigli che potrebbero tornarti utili per prevenire disastrose conseguenze:

Esegui regolarmente il backup : la regola d’oro per prevenire la perdita di dati è effettuare regolarmente il backup dei tuoi file importanti. Sia che tu utilizzi un computer o uno smartphone, esistono diverse opzioni per eseguire il backup dei dati. Puoi utilizzare servizi di cloud storage, oppure puoi effettuare backup su dispositivi di archiviazione esterni come hard disk o chiavette USB;

: la regola d’oro per prevenire la perdita di dati è effettuare regolarmente il backup dei tuoi file importanti. Sia che tu utilizzi un computer o uno smartphone, esistono diverse opzioni per eseguire il backup dei dati. Puoi utilizzare servizi di cloud storage, oppure puoi effettuare backup su dispositivi di archiviazione esterni come hard disk o chiavette USB; Utilizza software antivirus e firewall : mantenere il tuo dispositivo protetto da minacce informatiche è essenziale per prevenire la perdita di dati. Assicurati di avere un software antivirus affidabile installato sul tuo PC o smartphone e tienilo sempre aggiornato. Questo ti aiuterà a rilevare e rimuovere eventuali malware che potrebbero danneggiare i tuoi dati;

: mantenere il tuo dispositivo protetto da minacce informatiche è essenziale per prevenire la perdita di dati. Assicurati di avere un software antivirus affidabile installato sul tuo PC o smartphone e tienilo sempre aggiornato. Questo ti aiuterà a rilevare e rimuovere eventuali malware che potrebbero danneggiare i tuoi dati; Utilizza password sicure : le password deboli o facili da indovinare sono un invito agli hacker per accedere ai tuoi dati. Assicurati di utilizzare password complesse, che includano una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Evita di utilizzare la stessa password per diversi account e considera l’utilizzo di un gestore di password per memorizzare in modo sicuro tutte le tue credenziali;

: le password deboli o facili da indovinare sono un invito agli hacker per accedere ai tuoi dati. Assicurati di utilizzare password complesse, che includano una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Evita di utilizzare la stessa password per diversi account e considera l’utilizzo di un gestore di password per memorizzare in modo sicuro tutte le tue credenziali; Aggiorna regolarmente il sistema operativo e le applicazioni : i fornitori di software rilasciano costantemente aggiornamenti per correggere falle di sicurezza e migliorare le prestazioni. Assicurati di installare sempre gli aggiornamenti del sistema operativo del tuo dispositivo e delle applicazioni che utilizzi;

: i fornitori di software rilasciano costantemente aggiornamenti per correggere falle di sicurezza e migliorare le prestazioni. Assicurati di installare sempre gli aggiornamenti del sistema operativo del tuo dispositivo e delle applicazioni che utilizzi; Fai attenzione alle email e ai siti web sospetti: la pratica comune di phishing coinvolge l’invio di e-mail o la creazione di siti web fraudolenti per rubare dati sensibili. Presta molta attenzione alle e-mail che richiedono informazioni personali o finanziarie ed evita di fare clic su link sospetti o di visitare siti web non affidabili.

Perché un cloud risolve il 99% di tutti i tuoi problemi

Quando si tratta di proteggere i tuoi dati preziosi da potenziali perdite, non puoi permetterti di fare compromessi. Ecco perché tra i migliori cloud storage si annovera pCloud, il servizio di cloud storage affidabile che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere i tuoi dati al sicuro e accessibili ovunque tu sia.

La sicurezza dei tuoi file è, infatti, la massima priorità di pCloud. Con un sistema di crittografia avanzato, foto, video e documenti vengono protetti da occhi indiscreti utilizzando una robusta chiave a 256 bit. Questo rende praticamente impossibile qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza. Ma non è tutto, perché pCloud va oltre e offre anche la crittografia lato client: i tuoi file vengono cifrati prima di essere caricati sui server, garantendo una protezione ancora più solida.

Con pCloud, non devi preoccuparti di perdere i tuoi preziosi dati. Grazie alla funzionalità di backup automatico, i tuoi file vengono salvati nel cloud senza che tu debba preoccuparti di caricarli manualmente. In questo modo, anche in caso di guasti o perdita del dispositivo, i tuoi dati saranno al sicuro. E se desideri ripristinare una versione precedente di un file, la piattaforma offre anche la funzione di versioning, consentendoti di tornare indietro nel tempo e recuperare eventuali versioni precedenti.

La condivisione dei file con pCloud è davvero semplicissima. Puoi facilmente condividere i tuoi dati con amici, familiari o colleghi di lavoro. Sia che tu voglia condividere un singolo file con una persona specifica o creare un gruppo di condivisione, pCloud ti offre tutte le opzioni di cui hai bisogno. Come se non bastasse, i tuoi file vengono sincronizzati automaticamente tra tutti i tuoi dispositivi, risparmiando spazio di archiviazione e rendendoli sempre accessibili ovunque tu sia.

È il momento perfetto per scegliere pCloud, grazie alla promozione in corso: puoi ottenere fino all’80% di sconto sui piani cloud a vita. Il piano più conveniente ti offre 500 GB di spazio a soli 199 euro, mentre il piano da 2 TB, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, è disponibile a soli 399 euro. E se hai bisogno di spazio extra per le tue esigenze specifiche, c’è anche un piano personalizzato da 10 TB, disponibile a soli 1.190 euro. Questi prezzi sono una tantum, quindi sarai protetto per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.