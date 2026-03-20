Foto professionali e ricarica rapidissima: vivo X300 5G ha una marcia in più

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno smartphone di fascia alta, che si distingue per uno scomparto fotografico eccezionale e un’ottima ricarica, e che potrai avere a un prezzo conveniente. Stiamo parlando del mitico vivo X300 5Gche ora su Amazon puoi avere a 899 euro, invece che 1.099,90 euro.

Sul pezzo di partenza c’è quindi uno sconto del 19% circa e potrai risparmiare la bellezza di oltre 200 euro. Probabilmente lo avrai già capito ma per essere chiari te lo scriviamo ugualmente: questo è il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Non tardare perché la promozione è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere a momenti.

vivo X300 5G è super e ora è al minimo storico

Se non vuoi fare assolutamente sacrifici, soprattutto per quanto riguarda la fotografia, devi approfittare di questa occasione e acquistare il tuo vivo X300 5G. Partendo dal design possiamo notare un peso di soli 190 grammi, uno spessore di appena 7,95 mm e la certificazione di grado IP68/IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Inoltre possiede un generoso display AMOLED da 6,31 pollici con refresh adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco da 4500 nit.

È sostenuto dal potente processore MediaTek Dimensity 9500, 16 GB di RAM e la bellezza di 512 GB di memoria interna che sono praticamente inesauribili. E poi probabilmente una delle cose più interessanti, un sensore posteriore da 200 MP e un sensore anteriore da 50 MP per scatti professionali in qualsiasi condizione di luce. Ottima anche la batteria da 5.360 mAh con ricarica rapidissima da 90 W.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo vivo X300 5G a 899 euro, invece che 1.099,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.