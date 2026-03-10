Foto sott'acqua e batteria da 6500mAh: il Realme GT 7 Pro 5G è super

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno smartphone di fascia medio alta con uno scomparto fotografico che ti permetterà di scattare anche sott’acqua e una straordinaria batteria. Stiamo parlando del meraviglioso Realme GT 7 Pro 5G che oggi su Amazon puoi avere a 699,98 euro, invece che 749,99 euro.

Lo sconto del 7% ti permette di risparmiare 50 euro sul prezzo di partenza ed è un ottimo affare. Anche perché questo straordinario smartphone garantisce prestazioni eccezionali in tantissimi campi. E con l’intelligenza artificiale potrai fare ritocchi delle fotografie e avvalerti di una modalità notturna incredibile. Fai alla svelta perché sicuramente le unità disponibili a questa cifra sono limitate.

Realme GT 7 Pro 5G è il meglio del meglio

Se ami la fotografia e vuoi anche uno smartphone che garantisca un’autonomia importante allora il Realme GT 7 Pro 5G è certamente la scelta migliore. Con lo sconto di 50 euro poi è anche meglio. Ha un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP, teleobiettivo 3x sempre da 50 MP e fotocamera frontale da 16 MP. Inoltre grazie alla sua impermeabilità certificata IP69 puoi scattare foto anche sotto l’acqua.

Gode di un ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz, un peso di 223 grammi e uno spessore di 8,55 mm. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite che viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Mentre il sistema operativo è Android 15. Come dicevamo l’integrazione dell’intelligenza artificiale è interessantissima e ti permetterà di fare diverse cose, tra cui cancellare gli oggetti o le persone indesiderate dalle tue foto. E con la batteria da 6500 mAh non ti fermi mai. In più con la ricarica da 120 W lo riporti al 100% in pochissimo.

Una fantastica occasione dunque da non perdere assolutamente. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Realme GT 7 Pro 5G a 699,98 euro, invece che 749,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.