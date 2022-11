Fotografia di viaggio: accedi gratis al corso

Fotografare significa immortalare istanti unici e irripetibili. Che sia su carta stampata oppure in digitale, la fotografia è una risorsa eccezionale che vive nel tempo e nello spazio: in futuro, verso le generazioni che verranno, e attraverso la condivisione con gli altri. Un’arte che, però, va ben oltre il semplice “clic”: è anche capacità di raccontare, occhio per le inquadrature, senso estetico. Per questo motivo ci vuole tanta pratica e (possibilmente) una guida esperta che ne sveli tutti i segreti.

Julia Nimke è una nota fotografa tedesca che ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza all’Adobe Creative Residency. Competenze, consigli, tecniche e trucchi della fotografia che ha imparato strada facendo sono racchiuse in un interessante corso da 18 videolezioni online, in cui gli utenti impareranno a realizzare una serie di fotografie impiegando diverse tecniche di illuminazione, sperimentando con la composizione per enfatizzare la prospettiva.

Cosa imparerai durante il corso?

Dopo una breve presentazione, Julia illustrerà agli studenti il proprio metodo per impostare adeguatamente la pre-produzione e trovare fonti di ispirazione. Parlerà del potere narrativo della fotografia, caratterizzato da messe a fuoco sui particolari, visioni d’insieme e location. Diverse lezioni saranno dedicate alla tecnica vera e propria: dalla fotografia in presenza di diverse condizioni di luce ai concetti di composizione e prospettiva, fino agli obiettivi come grandangolo, 50 mm e teleobiettivo.

Ampio spazio sarà dedicato alla post-produzione, di cui l’insegnante illustrerà tutti i trucchi e gli accorgimenti per ottenere il massimo dall’editing in Adobe Lightroom. A conclusione, Julia svelerà come valorizzare al massimo il lavoro, facendolo conoscere e andando alla ricerca di nuovi clienti creando un portfolio attraente per esibire scatti online in modo ottimale.

Il corso è costituito da 18 videolezioni on-demand e ad accesso illimitato dalla durata di 2 ore e 46 minuti: è pensato per chiunque sia interessato alla fotografia e voglia migliorare le proprie abilità per trovare nuovi clienti. Gli unici requisiti richiesti sono una fotocamera per scattare e l’accesso a un software di editing, come Lightroom Classic.

Registrando un account gratuito, puoi accedere a questo corso a costo zero per un periodo di tempo limitato. Ti basterà collegarti a questa pagina e iscriverti a Domestika. In alternativa, puoi acquistarlo al prezzo scontato di 14,90 euro.

