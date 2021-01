Il sito interattivo Redefine The Limits messo online da Canon non ha a che vedere con i dispositivi del gruppo, almeno non in senso stretto. Permette ai visitatori di scattare fotografie dallo spazio. Un esercizio di stile prettamente dimostrativo, comunque degno di nota e di una segnalazione. Le immagini possono essere salvate e tra le location disponibili c’è anche la nostra Venezia. Attenzione: il portale può mettere a dura prova il browser, meglio non aprirlo se sono già attive parecchie schede.

Il sito di Canon per fotografare dallo spazio

Le foto sono in realtà quelle già catturate dal microsatellite CE-SAT-1 in orbita dal giugno 2017 a circa 600 Km da Terra che integra una versione modificata della reflex EOS 5D Mark III con un telescopio da 40 centimetri di tipo Cassegrain. Presente a bordo anche una compatta PowerShot S110 per immagini di più ampio respiro. Qui sotto uno scorcio di San Jose.

Quello dei microsatelliti è un business su cui Canon sta puntando molto, ritenendolo in grado di generare utili fino a un miliardo di dollari entro la fine del decennio. Una curiosità: la voce narrante del sito è quella di Marsha Ivins, astronauta statunitense che ha preso parte a ben cinque missioni del programma Shuttle.