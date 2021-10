Fotor Pro+, il software di editing video (anche online) a soli 16,99€ al mese

Hai bisogno di un software di editing foto che permetta di ottenere risultati professionali, ma non vuoi spendere troppo? Prova Fotor: il programma – disponibile anche in versione online – è dotato di molteplici funzioni e strumenti che nulla hanno da invidiare ai software più blasonati. Potrai ottenerli tutti acquistando il piano Fotor Pro+, a soli 16,99 euro al mese. E se vuoi risparmiare ancora di più, potrai acquistare il piano in un'unica soluzione a soli 74,99 euro all'anno.

Diamo un'occhiata alle funzioni principali offerte da Fotor. Fra gli strumenti base troviamo ritaglio e ridimensionamento delle immagini, rimozione dello sfondo, tool per nascondere e togliere le imperfezioni estetiche, effetti fotografici e filtri. Potrai inoltre aggiungere testi, creare collage e layout personalizzati. Come anticipato, Fotor è disponibile via app per dispositivi Android e iOS, via software scaricabile per Windows e Mac e in comoda versione online, per modificare i propri scatti in velocità e semplicità, senza occupare spazio.

Fotor Pro+ è la versione più completa del programma ed è disponibile a 16,99 euro al mese oppure in una unica soluzione a 74,99 euro all'anno (con un risparmio con indifferente). Il piano contiene: tutti gli strumenti di editing avanzato, 200+ effetti premium, filtri bellezza avanzati, 200+ collage layouts, 100.000+ template e risorse design, sincronizzazione automatica dei progetti online per accedere ovunque, supporto file HD per download e stampa (JPG, PNG e PDF), tecnologia HDR, 100+ cornici, ampio spazio di archiviazione sul Fotor cloud, nessuna pubblicità, design auto-ridimensionabili, più di un milione di immagini stock in HD per uso personale e commerciale, tutti i nuovi contenuti (come immagini stock, template, sticker, font ed elementi di design) caricati settimanalmente e supporto e-mail prioritario.