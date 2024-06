FourThirdsEye: la fotocamera open source da 10MP per Raspberry Pi

FourThirdsEye è un progetto di Will Whang per quanto riguarda un modulo fotocamera hardware open source, pensato per le schede SBC Raspberry Pi 5 e Compute Module 4 SoM. Per la cattura delle immagini, fa uso di un sensore CMOS Sony IMX294 tipo 4/3, il quale permette di acquisire a una risoluzione di 10,7 MP per le foto e 4K per i video. Il sensore permette anche di avere un’ottima qualità nelle condizioni di scarsa illuminazione, e offre una gamma dinamica migliorata rispetto alle fotocamere di fabbrica offerte dalle schede SBC.

FourThirdsEye: un progetto per offrire una miglior fotocamera ai Raspberry

Come affermato dall’ideatore del progetto, FourThirdsEye è una fotocamera pensata per i possessori di schede Raspberry alla ricerca di una fotocamera più potete, capace e performante. Trattandosi di qualcosa di interamente aperto, è possibile avere accesso a tutti gli schemi di progettazione del modulo tramite GitHub, dove sono stati pubblicati con licenza MIT.

È anche stato sviluppato un driver Linux per il sensore CMOS, con repository separati. Tramite CinePi, sempre disponibile su GitHub, è possibile acquisire nei formati fotografici professionali più comuni, come il RAW.

Nonostante i bus delle schede Raspberry Pi, che offrono velocità che vanno da una gamma di 1 a 1,75 Gbps, il modulo FourThirdsEye è stato testato con successo, nello specifico alla risoluzione di 4K 60FPS. La lunghezza e la qualità del cavo che sarà utilizzato, influiscono sulle prestazioni della connessione, motivo per cui è consigliato far uso di un cavo corto, con lunghezza massima di 20cm, poiché i cavi più lunghi potrebbero causare problemi con la visualizzazione dei pixel, a causa della dispersione di segnale.

Il modulo FourThirdsEye non è disponibile all’acquisto già assemblato, almeno per ora, ma sarà necessario acquistare il materiale necessario (PCB e componenti vari) per realizzarlo da se seguendo il progetto open source disponibile al download da GitHub.