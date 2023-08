FP-10, dove la musica incontra la tecnologia e uno sconto del 9%

Il sogno è quello di un pianoforte a coda, in un grande salone, con un’acustica eccezionale e le note che ti cullano il cuore. La realtà è che il salone è un sogno, un pianoforte è cosa è inaccessibile ed il cuore rischia di restare senza note. La tecnologia giunge però in conforto e uno sconto del 9% avvicina questa possibilità come mai era successo prima.

Roland FP-10

L’occasione si chiama Roland FP-10 e si tratta di un piano digitale a 88 tasti, portatile e pensato specificatamente per un utilizzo in casa. Non si disturberà nessun vicino, si potrà suonare a qualsiasi ora del giorno e il risultato sarà esattamente quello sognato: “un tocco espressivo e Ivory Feel” accompagna le dita, il metronomo interno tiene il tempo e un appoggio frontale consente di tenere l’occhio su accordi e spartiti. Sarà un collegamento Bluetooth a consentire il collegamento con Garageband, computer e software vari con i quali arricchire l’esperienza, accarezzare la creatività e abbandonarsi alle note senza ostacolo alcuno.

Tramite l’app Roland Piano Partner 2 è possibile selezionare i suoni, impostare il tempo e controllare ogni altra impostazione:

Questo conveniente piano digitale è adatto a qualsiasi situazione, grazie alla risposta realistica e convincente della sua tastiera PHA-4 Standard a 88 tasti, insieme ai suoni di piano Roland SuperNATURAL riprodotti dagli speaker interni o in cuffia. FP-10 è lo strumento ideale per l’utilizzo domestico, sia per esercitarsi che per esibirsi. Inoltre, con la connettività Bluetooth e potenti funzioni interne, FP-10 è un secondo pianoforte ideale per i musicisti più esperti.

L’occasione odierna è dettata dallo sconto del 9% disponibile su Amazon, con cui il prezzo scende da 438,99 a 398 euro: comprese gratis nell’acquisto anche le lezioni di piano Skoove, con le quali poter dare inizio al proprio incontro con la musica sapendo che costi e qualità sono ottimali, tutto il resto lo faranno sensibilità e passione.

Un piano, infatti, che è anche molto di più proprio grazie alla sua natura digitale:

Pieno di moderne funzioni digitali, FP-10 vi fa suonare sempre nel modo più divertente e produttivo. Potete liberare la vostra creatività in ogni genere musicale, grazie ai timbri interni che includono organo, pianoforti elettrici e archi. Allenate il vostro senso del ritmo grazie al metronomo interno, e imparate più velocemente con la modalità Twin Piano che permette a insegnante e studente di sedere fianco a fianco suonando negli stessi registri.

