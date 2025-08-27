Framework Laptop 16 con Ryzen AI 300 e GeForce RTX 5070

L’azienda californiana ha annunciato una nuova versione del Framework Laptop 16. Il notebook modulare diventa a tutti gli effetti un gaming laptop con i processori AMD Ryzen AI 300 e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070. Sono stati inoltre aggiornati l’alimentatore e la webcam. C’è anche una nuova versione del vecchio modulo grafico, mentre il prezzo del modello originario è stato ridotto.

Novità del Framework Laptop 16

Il Framework Laptop 16 originale integrava i processori AMD Ryzen 7 7840HS o Ryzen 9 7940HS e poteva essere potenziato con una scheda video AMD Radeon RX 7700S. È ancora in vendita ad un prezzo base di 1.489,00 euro (invece di 1.519,00 euro), ma gli utenti possono ora acquistare la nuova versione del notebook con una dotazione hardware nettamente superiore.

L’azienda californiana offre i processori AMD Ryzen AI 7 350 e Ryzen AI 9 HX 370. Come si deduce dal nome integrano una NPU in grado di eseguire l’elaborazione locale delle funzionalità AI. È quindi possibile installare Windows 11 24H2 e ottenere un Copilot+ PC.

I due processori integrano già una GPU (Radeon 860M e Radeon 890M), ma gli utenti che desiderano maggiori prestazioni con i giochi (fino al 40% in più rispetto alla Radeon RX 7700S) possono installare il modulo con la NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB di memoria GDDR7). È stato anche aggiornato il display con il supporto per la tecnologia NVIDIA G-Sync.

Considerato l’incremento di potenza, Framework offre ora un alimentatore USB Type-C da 240 Watt con supporto USB-PD 3.1. Altre novità sono la webcam di seconda generazione (usata nel Framework Laptop 13), una cover in alluminio più resistente e due tastiere, una senza logo Windows per utenti Linux e una con logo Copilot per utenti Windows.

Il prezzo base del nuovo Framework Laptop 16 è 1.719,00 euro. Può essere già ordinato sul sito ufficiale. Bisognerà però attendere dicembre per la spedizione perché i due lotti previsti a novembre sono sold out.