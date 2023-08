Framework Laptop disponibili anche in Italia

L’azienda statunitense ha comunicato che i Framework Laptop sono disponibili anche in Italia, Spagna e Belgio. Il modello da 13 pollici può essere già acquistato online, mentre per quello da 16 pollici sono stati avviati i preordini. Come è noto si tratta di notebook modulari che permettono di sostituire facilmente vari componenti hardware.

Framework Laptop in Italia

Il Framework Laptop 13 è il primo modello annunciato dall’azienda di San Francisco. Attualmente è possibile acquistare la versione con processore Intel Core di 13esima generazione. Gli utenti possono scegliere il notebook pre-assemblato oppure i singoli componenti: CPU Intel (i5-1340P, i7-1360P o i7-1370P), 8/16/32/64 GB di RAM, SSD Western Digital (250/500 GB, 1/2/4 TB), schermo da 13,5 pollici, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, otto porte di espansione (USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD, Ethernet, audio, storage) e tastiera retroilluminata.

Il prezzo base è 979,00 euro. La versione con processore AMD Ryzen 7 7840U non è attualmente disponibile, ma può essere ordinata allo stesso prezzo base. Il notebook pre-assemblato con Windows 11 costa 1.199,00 euro. La consegna (gratuita) della versione con processore Intel avverrà entro cinque giorni lavorativi.

Il Framework Laptop 16 è disponibile solo con processori AMD (Ryzen 7 7840HS e Ryzen 9 7940HS). Per questo modello è possibile anche sostituire la scheda video discreta (Radeon RX 7700S con 8 GB di memoria GDDR6). Lo schermo da 16 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel e un refresh rate di 165 Hz. Il prezzo base è 1.579,00 euro. La versione pre-assemblata con Windows 11 costa 1.919,00 euro.