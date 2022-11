Come vedere Francia-Australia in streaming (Mondiali)

Francia-Australia chiude la prima giornata del gruppo D nei mondiali di calcio in Qatar, assegnando tre punti importanti per il passaggio del turno nel girone che vede coinvolte anche le nazionali di Danimarca e Tunisia. A ospitare la gara è l’impianto Al Janoub Stadium (in precedenza noto come Al Wakrah Sports Club), la cui progettazione è stata curata dall’architetto Zaha Hadid. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di martedì 22 novembre. I pronostici sono, neanche a dirlo, tutti per la formazione guidata da Mbappé, campione in carica, ma occhio alle sorprese. È possibile vedere la partita in streaming gratis, non c’è bisogno di alcun abbonamento.

Francia-Australia 🇫🇷-🇦🇺: guarda la partita in diretta streaming

Il match, così come tutti gli altri del torneo, è trasmesso in diretta sulla piattaforma RaiPlay, accessibile in modo libero da tutti e da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e ovviamente anche televisore connessi a Internet. Chi è a casa può anche sintonizzare la TV poiché visibile in chiaro, con supporto alla risoluzione 4K per chi ha un apparecchio compatibile con questa tecnologia.

Nella loro storia, le due nazionali si sono sfidate cinque volte tra il 1994 e il 2018, in quest’ultima occasione durante i mondiali andati in scena in Russia. Il bilancio è a favore dei Bleus, con tre vittorie (la più importante per 6-0 in un’amichevole del 2013), una sconfitta e un pareggio.

Anche dall’estero è possibile guardare Francia-Australia in streaming con telecronaca in italiano. In che modo? Semplicemente accedendo alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), ottenendo così dal servizio un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

