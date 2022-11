Come vedere Francia-Danimarca in streaming

Francia-Danimarca, il programma per le ore 17:00 di sabato 26 novembre, è una sfida già decisiva nel gruppo D dei mondiali di calcio in Qatar. In scena nell’impianto Stadium 974 di Doha, vede scendere in campo i campioni in carica, favoriti anche in questa edizione del torneo, contro una squadra che potrebbe comunque creare qualche difficoltà alla squadra allenata da Deschamps. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Francia-Danimarca: guarda la partita in diretta streaming

A trasmetterla è la piattaforma RaiPlay, accessibile da tutti liberamente: i 64 match della competizione sono infatti un’esclusiva del servizio pubblico. La si può guardare da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, senza dimenticare ovviamente i televisori dotati di una connessione a Internet. Inoltre, da casa è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 2), anche a risoluzione 4K se in possesso di un modello con HbbTV (al numero 101).

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate ben 16 volte tra il novembre 1973 e il settembre 2022, solo un paio di mesi fa per la Nations League. Tre gli incontri validi per un mondiale: nel 1998 in Francia, nel 2022 in Giappone e Corea del Sud, nel 2018 in Russia. Il bilancio complessivo è a favore dei francesi con 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Anche in questo caso partono con il favore dei pronostici.

Questa è la classifica del gruppo D dopo le gare del primo turno.

Francia: 3 punti; Tunisia: 1 punto; Danimarca: 1 punto; Australia: 0 punti.

Nessun problema per chi si trova all’estero, ma vuol seguire Francia-Danimarca in diretta streaming con telecronaca in italiano. È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay passando dal servizio NordVPN (in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.