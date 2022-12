Come vedere Francia-Polonia in streaming

Francia-Polonia è tra le sfide più equilibrate degli ottavi di finale nei mondiali di calcio in Qatar. Va in scena nella cornice dell’impianto Al Thumama Stadium, nella capitale Doha. Mette di fronte i campioni in carica, che hanno chiuso il gruppo D al primo posto, e la nazionale europea fin qui sconfitta solo dall’Argentina. In un certo senso, è Mbappé contro Lewandowski. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di domenica 4 dicembre. Ecco come puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, non servono sottoscrizioni a pagamento né abbonamenti.

Francia-Polonia: guarda la partita in diretta streaming

Bisogna solo connettersi alla piattaforma RaiPlay, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer o televisori dotati di accesso a Internet. Chi si trova a casa, in alternativa, può sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1) oppure scegliere la visione a risoluzione 4K (al numero 101), ma solo se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV.

Sono in totale 16 i match disputati dalle due nazionali, nella loro storia. Il bilancio premia gli attuali campioni del mondo, oggi guidati dal talento di Kylian Mbappé, con 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Anche questa volta, la squadra allenata da Didier Deschamps è data come probabile vincente dai bookmaker, ma una gara secca da 90 minuti può concludersi con qualsiasi risultato, soprattutto se dall’altra parte c’è un certo Robert Lewandowski.

Anche dall’estero si può guardare Francia-Polonia con telecronaca in italiano in diretta streaming. Come? Semplicemente connettendosi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo che il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

