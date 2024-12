FreeBSD 14.2 ufficiale: aggiornato OpenZFS e installer migliorato

Dopo il rilascio della release candidate avvenuto alla fine dello scorso mese, FreeBSD 14.2 è ufficialmente disponibile in versione stabile a partire da ieri, con diverse novità che riguardano alcune componenti e l’installer.

FreeBSD 14.2 ufficialmente rilasciato in versione stabile

Come anticipato nella release candidate, FreeBSD 14.2 include ora immagini di contenitori OCI, i quali adesso contengono abbastanza librerie e pkg per gestire i pacchetti e funzionare in un ambiente minimale come l’installazione, oltre a diversi miglioramenti per le immagini di installazione che riguardano la gestione dei firmware, con più firmware WiFi inclusi del disco 1 e sulle immagini DVD, in modo da consentire alla rete wifi di funzionare sin da subito su una gamma più ampia di sistemi, permettendo il collegamento a internet per scaricare il necessario, come driver e altro.

Oltre a ciò, viene anche aggiornato OpenZFS alla versione 2.2.6 per il supporto all’utilizzo del file system ZFS, sviluppato da Sun Microsystems, oggi proprietà di Oracle, in versione open source e introdotto nel 2005 con la possibilità di gestire archiviazione di capacità molto elevata, grazie al suo codice da 128-bit che gli consente di offrire una capacità 18,4 miliardi di volte superiore a quella offerta da qualsiasi altro file system a 64-bit.

FreeBSD 14.2 aggiorna anche OpenSSL alla versione 3.0.15, la versione gratuita e open source del protocollo Secure Socket Layer, che apporta diverse correzioni ai vari componenti e mitigazioni di sicurezza varie. Vengono anche aggiornati diversi pacchetti software alle versioni più recenti.

La nuova versione depreca anche fdisk per sostituirlo con gpart, aggiungendo il supporto per i processori Intel Meteor Lake per più driver, oltre a quello nominale per le architetture IBM POWER 10 e 11, un nuovo driver WiFi Realtek “RTW89” per il supporto di una gamma più ampia di adattatori wireless, un supporto LinuxKPI migliorato per le reti wireless 802.11, la correzione di un problema di avvio che interessava i processori AMD EPYC caratterizzati da un elevato numero di core e molto altro.

Il download di FreeBSD 14.2 è disponibile nella pagina ufficiale, insieme alla lista completa dei cambiamenti. Mentre questa versione di concentra più sulla stabilità e l’aggiornamento dei componenti, le novità vere e proprie verranno introdotte in futuro con la versione 15.