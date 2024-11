FreeBSD 14.2 RC1: tutte le migliorie dell'ultima versione anteprima

Dopo l’uscita della versione 14.1, resa disponibile a giugno di quest’anno, gli sviluppatori hanno concentrato il loro lavoro sulla prossima release in uscita proprio per l’inizio di dicembre, la prossima settimana, vale a dire FreeBSD 14.2, che nella sua versione RC1 apporta alcune migliorie all’immagine di installazione di sistema insieme ad altre novità. La RC1 è stata resa disponibile lo scorso fine settimana come ultima versione di sviluppo per i test pubblici, precedendo quella definitiva.

FreeBSD 14.2 RC1: le novità dell’ultima release che precede la versione stabile

FreeBSD 14.2 RC1 migliora alcuni aspetti dell’immagine per installare il sistema nei dispositivi al fine di migliorare l’esperienza immediata. Il sistema includerà ora più firmware WiFi sia sulle immagini DVD che anche sul disco 1 del CD, consentendo alle schede di rete di funzionare immediatamente e collegare da subito il sistema a internet. L’installer è anche in grado di scaricare e installare pacchetti firmware per migliorare ulteriormente l’esperienza con l’hardware del proprio computer.

La versione Beta 3 aveva anche introdotto immagini di contenitori OCI, che nella versione RC1 includono adesso librerie e pkg in numero sufficiente per gestire adeguatamente i pacchetti e garantire un corretto funzionamento in un ambiente minimale come l’installazione.

A parte ciò, FreeBSD 14.2 aggiornerà diversi pacchetti tra cui OpenSSL e libcxxrt, modernizzando anche il set di pacchetti DVD, insieme a ulteriori vari aggiornamenti che riguardano i driver hardware. La RC1 in particolare aggiunge un nuovo messaggio che consiglia il passaggio a gpart(8), nel caso in cui si continui a far uso di fdisk(8), deprecato da lungo tempo ma ancora disponibile nel sistema. Viene poi aggiunto il supporto per i processori Intel Meteor Lake al driver ig4(4), oltre alla rimozione del driver agp(4) che verrà iniziata a partire da questa versione e pianificata per essere definitiva nella versione 15, migliorie varie ai protocolli di rete, supporto nominale alle architetture IBM POWER 10 e 11, cambiamenti ai pacchetti e molto altro.

La RC1 è disponibile al download tramite il server dedicato, mentre è possibile consultare, come di consueto, tutti i cambiamenti dell’ultima versione nelle note di rilascio ufficiali.