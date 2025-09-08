FreeBSD 15 disponibile nella prima versione Alpha per i test

FreeBSD 15 è da poco disponibile in una prima versione Alpha, per i test sulla nuova versione di uno dei sistemi operativi UNIX più conosciuti. La nuova versione introdurrà diverse novità e funzionalità, ed è l’inizio di un percorso che condurrà all’uscita della versione stabile entro i primi giorni di dicembre 2025.

Le novità di FreeBSD 15

Diverse novità della Alpha 1 di FreeBSD 15 si concentrano sul supporto hardware, grazie ai driver del kernel aggiornati che ottimizzano la gestione dell’alimentazione, insieme a una maggior compatibilità con i dispositivi più recenti.

Non mancano cambiamenti che interessano anche l’interfaccia e l’esperienza d’uso. Per attrarre nuovi utenti, la nuova versione introduce infatti un’opzione di installazione del desktop KDE direttamente dall’installer del sistema operativo, rendendo il sistema più accogliente per chi cerca un’interfaccia grafica intuitiva.

FreeBSD 15 aggiunge poi il supporto per OpenZFS, la versione più recente del file system, che offre maggiore affidabilità e prestazioni per la gestione dei dati. Il codice risulta più snello, con la rimozione di vecchi componenti come il vecchio driver per la porta AGP, ormai obsoleta e non più utilizzata.

Infine, la nuova versione punta a build più coerenti e affidabili, allo scopo di migliorare sempre più la qualità del codice sorgente.

FreeBSD 15: la tabella di marcia verso il rilascio della versione finale

FreeBSD 15 ha una tabella di marcia ben chiara e definita, che prevede il rilascio di ulteriori build settimanali fino alle versioni beta, che verranno rese disponibili a ottobre 2025.

Successivamente, gli sviluppatori passeranno alle release candidate a novembre, per finire con la versione stabile nei primi giorni di dicembre. Tutti i dettagli sui piani di rilascio sono disponibili nella pagina FreeBSD.org.

Chi volesse invece già testare l’alpha di FreeBSD 15 può farlo scaricandola dal server ufficiale. Li bisognerà recarsi nella sezione releases, cliccando successivamente su ISO images, per selezionare la versione più adatta al sistema utilizzato.