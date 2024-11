FreeCAD 1.0: le novità del software gratuito per la progettazione

FreeCAD è un programma gratuito e open source dedicato al disegno e alla progettazione, nonché alla modellazione 3D. È stato lanciato nel 2002 ed è concepito per la progettazione di ingegneria meccanica, estendendosi tuttavia a un’ampia gamma di altri utilizzi, come anche l’architettura. Con la versione 1.0, uscita da poco, introduce alcune novità agli strumenti e migliorie alle componenti interne del software.

FreeCAD 1.0: l’ultima versione appena uscita del software gratuito per la progettazione

Tra le novità principali di FreeCAD 1.0 c’è il nuovo Assembly Workbench integrato, oltre all’inclusione del codice di mitigazione per i problemi di denominazione topologica, un nuovo sistema di materiali per le proprietà di aspetto, un nuovo BIM Workbench dotato di migliori strumenti per la configurazione e gestione, un miglior supporto IFC, nonché un nuovo logo.

La nuova versione rinnova l’interfaccia utente, la quale ha subito numerosi miglioramenti, tra cui un widget autonomo che è possibile agganciare per una maggiore flessibilità, un indicatore per il centro di rotazione, filtri di selezione per rendere più facile la selezione di vertici, spigoli e facce, la sovrapposizione di widget agganciabili, una finestra di dialogo “Preferenze” ripensata con una vista ad albero e un nuovo selettore TabBar dell’ambiente di lavoro.

Oltre a ciò, FreeCAD 1.0 introduce un nuovo strumento universale per la misurazione che sostituisce quelli vecchi, aggiunge l’impostazione della posizione della sorgente luminosa, un nuovo strumento “Allinea alla selezione”, un sistema di unità di progetto, un’opzione per l’ordinamento alfabetico dei banchi di lavoro, nuovi filtri “Trova file” e “Trova nei file” e molto altro.

Tra le altre modifiche degne di nota, l’ultima versione 1.0 aggiunge anche il supporto per l’uso di funzioni vettoriali dalla Vector API in “Expressions”, oltre a un contenitore di proprietà “App::VarSet” che consente agli utenti di definire proprietà che possono essere utilizzate nei modelli e rinomina la proprietà “Attachment” in “AttachmentSupport”, modifica che potrebbe influire sull’apertura di file salvati con versioni precedenti.

FreeCAD 1.0 è disponibile dalla pagina GitHub. I cambiamenti completi sono disponibili nelle note di rilascio nel sito ufficiale.