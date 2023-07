Freelance e aziende: conto Tot in prova per 30 giorni

Tot è un account digitale specializzato progettato esclusivamente per freelance e aziende.

Offrendo una suite completa di servizi e una struttura tariffaria unificata, Tot fornisce tutti gli strumenti necessari per ottimizzare i processi finanziari, migliorare l’efficienza ed elevare le capacità di gestione finanziaria.

Il conto Tot è accessibile attraverso due profili: Essential (7€ al mese IVA esclusa) e Professional (15€ al mese IVA esclusa). Entrambi i piani possono essere usati gratuitamente per 30 giorni, senza impegno.

Con Tot tante funzionalità che soddisfano le esigenze di freelance e aziende

Il conto business offerto da Tot è dotato di un codice IBAN italiano, che consente agli utenti di inviare comodamente bonifici SEPA direttamente a privati ​​sia in Italia che in Europa.

Questa funzionalità online consente trasferimenti singoli fino a un massimo di 250.000 euro.

Sono inclusi nel conto anche i pagamenti effettuati tramite SDD per la gestione dei mutui e delle utenze, nonché i pagamenti per i moduli F24 online.

Il conto fornisce collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, e consente pagamenti pagoPA e pagamenti RiBa.

Inoltre, attraverso l’integrazione con il cassetto fiscale, il conto Tot consente l’importazione automatica delle fatture, l’organizzazione e il pagamento con un solo clic.

Questa funzione migliora l’efficienza del processo di fatturazione e riduce al minimo il rischio di errori.

Incluso nel conto c’è la Visa Business Credit, che consente di pagare tutte le spese aziendali. Questa carta è dotata di misure di sicurezza all’avanguardia e offre la comodità di effettuare transazioni sia online che offline.

Che si tratti di mezzi tradizionali, metodi contactless o piattaforme come Google Pay e Apple Pay, la carta di credito Visa Business offre una soluzione versatile e affidabile per le esigenze aziendali in tutto il mondo.

Inoltre, prevede la possibilità di richiedere un fido che consente il pagamento senza interessi degli acquisti aziendali fino a 60 giorni, offrendo così una maggiore flessibilità finanziaria.

Adesso freelance e aziende hanno in Tot un alleato in più per gestire in sicurezza e tranquillità la propria attività.

