Freelance o società? Con Tot hai un conto aziendale completo

Se stai cercando un conto aziendale completo, innovativo ma soprattutto economico, Tot è la scelta migliore: a pochi euro al mese avrai infatti accesso a una serie di vantaggi esclusivi che ti aiuteranno a gestire le tue finanze aziendali in modo assolutamente semplice ed efficiente. Di quanto parliamo? Soltanto 7 euro al mese se scegli il piano Essentials, oppure 15 euro mensili se preferisci il piano Professional – che noi ti consigliamo per la completezza a livello funzionale.

Qualsiasi sia la tua opzione di canone preferita, avrai comunque accesso alle funzioni base di Tot, tra cui IBAN italiano, bonifici SEPA, servizio SDD, pagamenti F24 e una carta di credito Visa Business per tutte le tue spese aziendali.

Gestire le tue finanze? Semplicissimo, con Tot

Tutti i titolari di un conto Tot, come abbiamo anticipato, hanno accesso ai suoi vantaggi finanziari. Come incassare bonifici SEPA online e istantanei, oppure ricevere bonifici internazionali senza commissioni nascoste. Con Tot programmi i tuoi pagamenti fino a trenta giorni lavorativi in anticipo, ripeti i tuoi bonifici in due clic e – se necessario – esporti la lista delle transazioni. Così hai sempre tutto sotto controllo.

Tot include anche il servizio SDD (Sepa Direct Debit), che ti consente di gestire e saldare agevolmente bollette di luce e gas, abbonamenti telefonici o rate. Con pagoPA integrato potrai anche pagare in tutta semplicità tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Senza commissioni aggiuntive. Avrai inoltre a disposizione un’interfaccia moderna e intuitiva per pagare online gli F24 in tutta semplicità,

Oltre al conto aziendale, Tot offre anche una carta Visa Business emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa che ti consente di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi. Se il tuo dubbio è legato alla sicurezza, devi sapere che Tot ha stretto una partnership con Banca Sella, di cui utilizza i servizi di banking nel pieno rispetto della normativa bancaria italiana.

Registrati a Tot: bastano pochi minuti

Scegliendo il piano Professional a 15 euro al mese otterrai, oltre al conto aziendale con IBAN italiano, anche 250 operazioni in uscita all’anno, operazioni in entrata gratuite e illimitate, carta di credito Visa Business inclusa e assistenza personale prioritaria. Il recesso è sempre gratuito, mentre il primo mese di canone è azzerato per tutti i nuovi clienti.

Possono aprire un conto aziendale Tot: società di capitali, di persone, consortile, cooperativa, anonima, una ditta individuale, liberi professionisti e freelance. Apri il conto aziendale più potente mai realizzato da una fintech 100% digitale italiana: registrarsi è semplicissimo e veloce, mentre il primo mese è gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.