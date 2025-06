Le frequenze RAI sul digitale terrestre per sintonizzare un canale manualmente

Nel caso in cui il tuo televisore o decoder non riesce a sintonizzare uno dei canali RAI del digitale terrestre nella numerazione LCN nazionale con la ricerca automatica dei canali puoi sfruttare le frequenze dei multiplex dedicati per una ricerca manuale.

Frequenze RAI del digitale terrestre per la ricerca manuale

Sintonizzare un canale RAI del digitale terrestre con la ricerca manuale è molto semplice. Cerca la voce ricerca/sintonizzazione manuale dei canali. Selezionala all’interno del menù “Ricerca Canali” del tuo televisore. Una volta avviata inserisci le informazioni richieste in base al canale che vuoi sintonizzare.

MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)

Rai 1 HD (LCN 1)

Rai 2 HD (LCN 2)

Rai 3 TGR Regione (LCN 3)

Rai News 24 (LCN 48,548)

Rai 3 HD (LCN 103)

Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)

Rai 4 (LCN 21)

Rai 5 (LCN 23)

Rai Movie HD (LCN 24,524)

Rai Premium (LCN 25)

Rai Gulp (LCN 42)

Rai YoYo (LCN 43)

Rai Sport HD (LCN 58)

Rai 4K (LCN 101)

Rai Scuola HD (LCN 146)

Rai 4 HD (LCN 521)

Rai Premium HD (LCN 525)

Rai Storia HD (LCN 554)

Rai Radio 1 (LCN 701)

Rai Radio 2 (LCN 702)

Rai Radio 3 (LCN 703)

Rai GR Parlamento (LCN 704)

Rai Isoradio (LCN 705)

Rai Radio 3 Classica (LCN 706)

Rai Radio Kids (LCN 707)

Rai Radio Live Napoli (LCN 708)

Rai Radio Techete’ (LCN 709)

Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)

Rai Radio 1 Sport (LCN 711)

No Name Radio powered by Rai (LCN 712)

MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)

Rai 4 HD (LCN 21)

Rai Premium HD (LCN 25)

Rai News 24 HD (LCN 48)

Rai Storia HD (LCN 54)

Rai Scuola HD (LCN 57)

Rai 4K Test (LCN 100)

Rai Play (LCN 201)

Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)

Rai Play Sound (LCN 203)

Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)

Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)

Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)

Rai 5 HD (LCN 523)

Rai Movie HD (LCN 524)

Rai Gulp HD (LCN 542)

Rai YoYo HD (LCN 543)

RTV San Marino (LCN 550)

Rai Sport HD (LCN 558)

RTV San Marino (LCN 831)