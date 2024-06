Freschezza immediata con il ventilatore da collo a 11 euro: doppio sconto Amazon

Un doppio sconto attivo su Amazon ti permette di acquistare un oggetto inusuale ma che sarà di certo utile per le tue giornate estive: stiamo parlando di un ventilatore da collo, perfetto da essere posizionato sulle scapole in modo da darti una freschezza immediata per qualsiasi attività tu stia facendo. Spuntando la casella del coupon sconto potrai pagarlo circa 11 euro invece di 19,99.

Ventilatore da collo: la genialata che non sapevi di desiderare

Con un peso di soli 300 g e dimensioni compatte (19,9 x 4,2 x 20 cm), il ventilatore è portatile e leggero, perfetto da portare ovunque vuoi. La batteria integrata offre un’autonomia di 3-10 ore, e grazie alla ricarica USB, bastano solo 2,5-3 ore per una carica completa.

Metterlo al collo è semplicissimo e, grazie al design a 360 gradi, garantisce un raffreddamento rapido in soli 3 secondi, offrendoti una brezza naturale che ti terrà fresco in ogni situazione. Le 36 prese d’aria ti assicurano la massima freschezza dove vuoi.

Grazie alla struttura senza lame è totalmente sicuro e confortevole e non dovrai preoccuparti di capelli o qualcos’altro che possa impigliarsi durante l’uso. Inoltre, il suo funzionamento silenzioso lo rende ideale per ambienti condivisi e anche per regalarti un piccolissimo e confortevole rumore bianco.

Non perdere questa occasione di migliorare le tue giornate estive: con lo sconto del 29% puoi averlo a soli 14,24 euro invece di 19,99 ma, spuntando la casella del coupon sconto, il prezzo scenderà fino a 11 euro.