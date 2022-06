Fresco IMMEDIATO con questo MINI ventilatore USB da scrivania

Puoi dire finalmente addio al caldo mentre stai lavorando alla scrivania grazie a questo mini ventilatore USB che posizioni in un punto strategico e accendi quando il calore diventa troppo insopportabile.

Un acquisto dovuto con queste giornate veramente a voce in cui tenere per troppe ore il condizionatore acceso ti porta soltanto ad avere mal di testa. Approfitta al volo della promozione in corso su Amazon e porta a casa questo gioiellino con la pena €16,99.

Delle spedizioni non devi preoccuparti dal momento che con Prime, se attivo sul tuo account, sono gratuite e veloci su tutto territorio italiano.

Mini ventilatore USB che ti salva la vita dal caldo afoso

È uno di quegli oggettivi a cui non daresti €1 però effettivamente, appena lo provi, ti rendi conto che sulla tua scrivania mancava proprio. Lo colleghi direttamente al tuo computer, laptop, Power bank o alimentatore per metterlo in funzione visto che è dotato di una semplice presa USB che si adatta a qualunque situazione.

Non ti preoccupare perché la sua base è veramente solita quindi una volta che lo metti in posizione, non si muoverà da lì e non cadrà ogni due per tre dandoti fastidio. A tal punto ti dico che lo spazio in cui è contenuta la ventola è completamente rotabile per orientarlo di 360° per renderlo perfetto alle tue esigenze.

Hai a disposizione ben 2 velocità tra cui optare così puoi sentirti in un videoclip musicale impostandolo al massimo o rinfrescandoti come se fossi in un prato in mezzo alla brezza a fare un pic nic.

Che altro dirti se non che è assolutamente silenzioso dunque non produce alcun ronzio e non ti distrae.

Completa l’acquisto al volo su Amazon per rendere tuo questo mini ventilatore USB a soli €16,99. Non perdere tempo anche perché le spedizioni sono completamente gratuite se sul tuo account hai un abbonamento Prime. In questo modo ricevi il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.