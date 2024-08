FreshRSS 1.24.2 lancia nuove funzionalità di sicurezza ed estensioni

FreshRSS è uno degli aggregatori di feed RSS self-hosted più amati che consente di visualizzare articoli da varie fonti online in un’unica interfaccia semplificata. La nuova versione FreshRSS 1.24.2, descritta come una “release focalizzata sulla qualità“, introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti volti a fornire un’esperienza solida per gli utenti che utilizzano ancora PHP 7.4, gettando anche le basi per il prossimo requisito di PHP 8.1 (o superiore) nelle release future. Come accennato, tra le novità vi è un’esperienza utente migliorata. Gli utenti possono ad esempio aggiungere articoli ai preferiti in modo automatico o condividere articoli direttamente dalla riga del titolo dell’articolo. Queste funzionalità migliorano l’usabilità e le capacità di condivisione social. Vi sono poi miglioramenti alla sicurezza. FreshRSS 1.24.2 introduce una funzionalità di logout forzato per gli utenti disabilitati, assicurando che la disattivazione dell’account sia immediata e sicura.

L’aggiornamento FreshRSS 1.24.2 include anche estensioni principali integrate come UserCSS e UserJS, che sostituiscono le vecchie CustomCSS e CustomCS. Ciò consente agli utenti di personalizzare notevolmente l’aspetto e il comportamento del loro lettore di feed. Infine, è stato introdotto il supporto per le versioni legacy e nuove di PHP. Questa è l’ultima versione a supportare PHP 7.4, con supporto iniziale introdotto per PHP 8.4+. In questo modo viene garantito il supporto sia agli utenti di sistemi più vecchi che a quelli più recenti.

FreshRSS 1.24.2: correzioni di bug e miglioramenti della stabilità

Oltre alle funzionalità rivolte all’utente, FreshRSS 1.24.2 include una svariati aggiornamenti nascosti volti a migliorare le prestazioni e la compatibilità. In primis vi sono alcune correzioni di bug e regressioni che migliorano la stabilità e l’esperienza utente. Le modifiche di compatibilità della nuova versione assicurano che FreshRSS funzioni senza problemi su vari sistemi. Ciò include le configurazioni Docker aggiornate per supportare le versioni più recenti di PHP e Apache. Per gli utenti interessati, il changelog completo di FreshRSS 1.24.2 è disponibile sul repository ufficiale GitHub.