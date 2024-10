Friggitrice ad aria Girmi compatta a 44 euro: offertona Amazon al 40%

Una friggitrice ad aria compatta, adatta alle piccole cucine e appartamenti, è oggi protagonista di una buona offerta su Amazon. Parliamo della friggitrice ad aria Girmi Compact, che puoi acquistare a soli 44,99 euro invece di 74,90.

Friggitrice ad aria Girmi: compatta ma potente

La Girmi FG93 Ecofrit Compact è perfetta per te che cerchi l’elettrodomestico più popolare, ma non hai molto spazio per una soluzione più grande. Inoltre, vivi da solo, o al massimo in coppia, quindi il cestello da 3,2 litri è più che sufficiente per cucinare fino a 800 grammi di cibo.

La friggitrice ha una potenza di 1000W ed è dotata di un pratico contenitore e vassoio antiaderente, che facilita la pulizia dopo l’uso. Le due manopole permettono di controllare la temperatura da 80°C a 200°C, adattandola a vari tipi di cottura e preferenze, e il timer di 60 minuti per gestire facilmente i tempi.

I piedini antiscivolo garantiscono stabilità durante l’utilizzo e la compattezza è confermata dalle dimensioni: 250 x 295 x 310 mm, ideale appunto per le cucine con spazi ridotti.

Un’ottima opzione economica per avere finalmente la tua friggitrice ad aria: acquistala adesso a soli 44,99 euro.