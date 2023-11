Friggitrici ad aria: sconti incredibili al Black Friday 2023 di Amazon

Con il Black Friday 2023, è il momento perfetto per trasformare la tua esperienza culinaria con le friggitrici ad aria. Queste meraviglie tecnologiche offrono la possibilità di gustare i tuoi piatti preferiti con il delizioso sapore croccante, ma con molto meno o addirittura senza olio. Nel nostro articolo, ti guideremo attraverso le offerte esclusive su alcune delle migliori friggitrici ad aria sul mercato.

Ecco le migliori friggitrici ad aria in sconto per il Black Friday 2023

Il De’Longhi Sfornatutto Chef è molto più di un semplice forno elettrico – è una vera e propria opera d’arte culinaria. Con una capienza di 34L e 5 livelli di cottura, questo straordinario elettrodomestico ti offre il meglio di entrambi i mondi: la potenza del forno ventilato e la salute della friggitrice ad aria. Dotato di una porta a doppio vetro, timer regolabile fino a 120 minuti e una temperatura che va da 80 a 230°C, questo capolavoro culinario include teglia e griglia, diventando il compagno perfetto per ogni avventura in cucina. Aggiungi un tocco di eleganza nera alla tua cucina con il De’Longhi Sfornatutto Chef!

Con la Philips Series 5000 XXXL, l’innovazione si fonde con il gusto. Questa friggitrice ad aria da 7,2L (1,4Kg) offre una tecnologia Rapid Air avanzata, garantendo cibi dorati e croccanti con poco olio. La connessione Wifi e l’app NutriU aggiungono un tocco di modernità, consentendoti di controllare il processo di cottura ovunque tu sia. Goditi 16 diverse funzioni in un unico elettrodomestico e prepara pasti sani senza rinunciare al sapore. Scegli la Philips Series 5000 per un’esperienza culinaria connessa!

La Ninja Foodi MAX è molto più di una friggitrice ad aria – è una griglia intelligente e versatile. Con una capacità di 3,8L, questa esclusiva Amazon 6-in-1 ti consente di grigliare, cuocere, arrostire e molto altro. La sonda digitale garantisce cotture perfette ogni volta. In elegante rame/nero, questo elettrodomestico diventerà il fulcro della tua cucina. Sperimenta il massimo della praticità e della versatilità con la Ninja Foodi MAX!

La Moulinex Easy Fry Max è la scelta ideale per chi cerca risultati veloci e deliziosi. Con una capacità di 5 litri, 1500W di potenza e 10 programmi di cottura, questa friggitrice senza olio è perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Il touchscreen intuitivo rende la sua operatività un gioco da ragazzi. Scopri la convenienza senza sacrificare il gusto con la Moulinex Easy Fry Max!

Con l’Ariete Airy Fryer 7L, preparare pasti per tutta la famiglia diventa un’esperienza senza stress. Dotata di un timer da 60 minuti, LCD e touchscreen con 12 modalità di cottura, questa friggitrice ad aria ti offre flessibilità e precisione. La funzione Max Crisp, la temperatura massima di 200°C e la capacità di 2kg la rendono perfetta per ogni esigenza culinaria. Sperimenta la potenza di 1700W in un elegante nero, aggiungendo uno stile moderno alla tua cucina con l’Ariete Airy Fryer!

Approfitta di sconti incredibili e promozioni speciali durante il Black Friday per portare a casa la tua friggitrice ad aria ideale.

