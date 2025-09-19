Frigoriferi smart di Samsung, arriva la pubblicità sullo schermo

Un frigorifero smart da oltre 3.000 euro, touchscreen da 32 pollici, fotocamere interne e intelligenza artificiale integrata. Tutto molto bello… e costoso. Ma quando lo schermo resta inattivo, potrebbe iniziare a mostrare la pubblicità.

Samsung ha annunciato un programma pilota negli Stati Uniti. Alcuni modelli della linea Family Hub inizieranno a visualizzare annunci promozionali direttamente sul schermo frontale. Non è ancora una funzione globale, ma il test è partito. L’idea di vedere la pubblicità su un elettrodomestico di fascia alta suona strana. Ma è chiaro che Samsung vede questi schermi come potenziali spazi pubblicitari.

I frigoriferi smart di Samsung inizieranno a mostrare gli annunci pubblicitari, come evitarlo

Gli utenti coinvolti hanno ricevuto una notifica: dopo l’aggiornamento, le modalità “Weather”, “Color” e “Daily Board” mostreranno gli annunci pubblicitari. Le uniche opzioni che resteranno prive di annunci sono “Art” e “Gallery“, che visualizzano opere d’arte o album fotografici. Samsung garantisce che ogni annuncio può essere rimosso manualmente e non verrà riproposto, ma nulla vieta che ne appaiano altri.

Alcuni utenti hanno provato a bloccare il dominio samsungiotcloud.com per impedire al frigorifero di ricevere gli annunci. Funziona, ma c’è un problema. Così facendo si disattiva anche la fotocamera interna, quella che mostra cosa c’è dentro il frigo direttamente dallo smartphone. Insomma, essere costretti a scegliere tra pubblicità e funzionalità non è proprio il massimo…

Quando anche il frigorifero diventa monetizzabile

Samsung parla di “valore quotidiano” e “innovazione”, ma la realtà è che anche gli elettrodomestici di fascia alta stanno diventando spazi pubblicitari. Il programma è ancora in fase di test e limitato agli Stati Uniti, ma nulla esclude che venga esteso ad altri mercati e modelli. Nel mondo tech, ormai, se un dispositivo ha uno schermo… è solo questione di tempo prima che compaiano gli spot.