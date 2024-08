Samsung: sfondi AI sui frigoriferi con touchscreen

Samsung ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per i suoi elettrodomestici smart, come gli sfondi generati dall’AI per i frigoriferi Samsung Family Hub rilasciati dopo il 2022 negli Stati Uniti e in Corea.

Gli utenti potranno generare sfondi personalizzati scegliendo tra sette categorie tematiche e sei stili artistici. Una volta creato, lo sfondo potrà essere inserito nella schermata di copertina o nella lavagna del frigorifero, oppure salvato in un album per un utilizzo futuro. Per usufruire di questa funzionalità, sarà necessaria una connessione Wi-Fi e gli utenti potranno creare fino a cinque sfondi al giorno.

Bixby si evolve: comandi complessi e risoluzione dei problemi

Oltre agli sfondi generati dall’AI, Samsung ha annunciato un importante aggiornamento per l’assistente vocale Bixby. A partire dal 27 agosto, cinque elettrodomestici Samsung Bespoke saranno dotati di un Bixby potenziato, in grado di comprendere comandi complessi, ricordare le conversazioni precedenti e rispondere alle domande di risoluzione dei problemi.

Ad esempio, gli utenti potranno chiedere alla lavatrice di fare il bucato un’ora prima della cena, oppure chiedere a Bixby di spiegare i codici di errore o il motivo per cui il frigorifero potrebbe emettere dei rumori.

Elettrodomestici compatibili con l’aggiornamento di Bixby

L’aggiornamento di Bixby sarà disponibile solo per alcuni elettrodomestici Samsung lanciati nel 2024. Tra questi, il frigorifero Bespoke a 4 porte con AI Family Hub, il Bespoke AI Laundry Combo e il condizionatore AI WindFree Gallery Freestanding. Questi elettrodomestici intelligenti saranno in grado di offrire un’esperienza ancora più personalizzata e interattiva grazie alle nuove funzionalità di Bixby.