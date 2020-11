FRITZ!Box 7590: miglior modem router ADSL e fibra in offerta

Generalmente quando si è alla ricerca di un ottimo modem o router il primo marchio che emerge è FRITZ!Box per la sua alta qualità e affidabilità. Quest’oggi Amazon ha messo in offerta uno dei migliori modelli di modem/router dell’azienda che vale davvero la pena tenere in considerazione qualora ne voleste acquistare uno.

FRITZ!Box 7590: caratteristiche principali del modem/router leader nella sua categoria

Si tratta del FRITZ!Box 7590 è dotato della tecnologia 4×4 MU-MIMO, che permette di mantenere connessi via WiFi diversi dispositivi in contemporanea, senza alcuna interruzione e senza che il trasferimento dei dati dai propri smartphone, tablet o computer subisca rallentamenti. Questo modello supporta uno standard Wifi molto avanzato (AC/N): è in grado di trasmettere nello stesso momento sia sulla banda da 2.4 GHz che su quella da 5 GHz raggiungendo una velocità totale di ben 2.533 Mbit/s. In questo modo potrete godervi un film in streaming, mentre la vostra famiglia gioca online e ascolta musica sfruttando la banda larga, senza notare alcun rallentamento. Chi preferisce un collegamento via cavo potrà anche utilizzare quattro porte LAN Gigabit, un’ottima soluzione per gli amanti del gaming online.

Il FRITZ!Box 7590 è un modem router compatibile con tutte le connessioni attualmente presenti in Italia, sia ADSL che VDSL, fino a 300 Mbit/s. Grazie a un centralino integrato il FRITZ!Box 7590 può gestire sia telefoni analogici che digitali (ISDN), oltre a supportare fino a sei telefoni cordless dotati della tecnologia DECT. Tramite il pannello di controllo è possibile anche impostare segreterie telefoniche, gestire la propria rubrica trasferendo contatti direttamente dal proprio smartphone e ricevere fax via email.

Il FRITZ!Box 7590 è anche dotato di due porte USB 3.0, a cui è possibile connettere memorie esterne trasformando il modem router in un media server: in questo modo si potrà accedere ai propri documenti, film e fotografie tramite qualunque dispositivo connesso a Internet, anche quando si è in viaggio. Il tutto è reso semplicissimo dall’applicazione MyFRITZ!App, disponibile per Android e iOS.

Infine utilizzando la codifica WPA2, il FRITZ!Box 7590 assicura un alto livello di sicurezza. Sono anche disponibili molte funzioni che aiutano a proteggere la propria rete, come l’accesso per gli ospiti, un VPN integrato per l’accesso in remoto, un firewall già impostato e un sistema di controllo parentale per le famiglie con bambini piccoli. Anche la connessione di nuovi dispositivi è facile grazie alla tecnologia WPS: basta premere un tasto per utilizzare immediatamente la rete.

Insomma, il top della connettività domestica può essere vostro al prezzo di 199,00 euro con un risparmio di ben 70,99 euro rispetto al prezzo di listino.