Fritz!Powerline 1240E: porta la Fibra in ogni stanza senza interventi

Porta la rete in qualsiasi stanza di casa alla massima velocità, a prescindere dalla distanza dal modem, grazie al Fritz!Powerline 1240E. Un sistema che permette di trasferire la rete sull’impianto elettrico in modo da raggiungere qualsiasi zona senza limiti dovuti a pareti o distanze eccessive disponibile a soli 95 euro su Amazon.

Sistema di rete Fritz!Powerline 1240E: caratteristiche tecniche

Il Fritz!Powerline 1240E è un sistema Gigabit pensato per coprire qualsiasi ambiente con la rete Fibra senza alcuna perdita. Il kit comprende 2 dispositivi: uno da collocare vicino al modem, l’altro nella stanza che si intende coprire con la rete. L’installazione è estremamente semplice, grazie alla spina integrata che consente di inserire l’intero dispositivo direttamente in una presa di corrente nei pressi del modem. Fatto ciò, non rimane che collegare un cavo LAN dal modem al dispositivo, e la rete attraverserà l’intera abitazione. Non dovrai fare altro che collocare il secondo dispositivo nella stanza interessata e la rete sarà immediatamente pronta all’uso. La velocità attraverso la rete elettrica raggiunge i ben 1200Mbps, tuttavia, non manca il supporto alla rete wireless.

I dispositivi, infatti, possiedono la modalità repeater che consente di estendere il segnale Wi-Fi del modem. In questo caso è sufficiente associare i due nodi al modem principale tramite il tasto WPS frontale e in pochi secondi con un solo tocco avrai la rete immediatamente disponibile. Il kit, inoltre, è anche compatibile con i sistemi mesh di casa AVM, consentendo di utilizzare i dispositivi 1240E come veri e propri satelliti di una rete più grande. Un sistema, nel complesso, anche piuttosto flessibile che garantisce la presenza della rete in qualsiasi ambiente della casa o dell’ufficio.

Grazie ad uno sconto del 32%, il kit Fritz!Powerline 1240E è disponibile su Amazon a soli 94,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 45 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.