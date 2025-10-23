 Wi-Fi anche in giardino con il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor
La certificazione IP54 permette di installare il ripetitore ovunque, così da estendere la portata della rete Wi-Fi anche fuori casa.
Tecnologia Wifi
FRITZ!Box italiano su YouTube

FRITZ! (ex AVM) conferma la disponibilità di FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, new entry del proprio catalogo. È un ripetitore Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO) il cui nome suggerisce già quale sia il punto di forza: la possibilità di essere installato in ambienti esterni senza preoccupazioni, grazie alla certificazione IP54 che ne garantisce la resistenza alle intemperie e al vento.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è in vendita

Arriva fino alla velocità di 3.000 Mbit/s nel trasferimento dati, per connessioni rapide e stabili ad esempio in giardino, in terrazza o sul balcone. Integra il supporto alla tecnologia Power over Ethernet (PoE+) che lo rende adatto anche all’indoor, LAN gigabit e sistema Mesh. Come per tutti gli altri apparecchi del marchio, riceverà aggiornamenti periodici, può contare su cinque anni di garanzia e sul collaudato sistema operativo FRITZ!OS.

Il nuovo ripetitore FRITZ!Repeater 1610 Outdoor con supporto Wi-Fi 6

Ecco un riepilogo con le caratteristiche più importanti del prodotto.

  • Estensione della portata della rete Wi-Fi in casa e in giardino in modo rapido e semplice;
  • custodia protetta dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua (IP54) per un utilizzo al chiuso e in aree esterne protette;
  • utilizzabile all’aperto come punto di accesso Wi-Fi (è necessaria una connessione LAN al router Internet);
  • Wi-Fi 6 fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz);
  • un Power over Ethernet (PoE+), alimentazione tramite cavo LAN;
  • una porta LAN gigabit (sull’alimentatore PoE+ in dotazione);
  • crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2;
  • compatibile con tutti i router in commercio;
  • compatibilità perfetta con il FRITZ!Box per un’integrazione rapida nel FRITZ!Mesh Set;
  • registrazione semplice e sicura di dispositivi wireless tramite il tasto Connect o WPS;
  • ampliamento della rete locale con la rete Wi-Fi Mesh;
  • acquisizione automatica di tutte le impostazioni importanti del FRITZ!Box o del FRITZ!Mesh Set tramite Mesh.

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor fa parte dei nuovi dispositivi presentati dall’azienda tedesca a IFA 2025. Nel video di seguito una panoramica completa delle new entry.

Il ripetitore è proposto al prezzo di 129 euro. È già disponibile per l’acquisto presso lo store ufficiale del marchio. Include due supporti: bianco per uso all’aperto e rosso per l’utilizzo al chiuso. Ancora, il cavo LAN piatto in dotazione passa facilmente attraverso molti tipi di finestre, semplificandone così l’installazione ovunque.

Pubblicato il 23 ott 2025

