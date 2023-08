Come vedere Frosinone-Napoli in streaming

Frosinone-Napoli è la partita con cui prende il via la nuova stagione della Serie A. Scendono subito in campo i campioni in carica, con lo scudetto tricolore cucito sulla maglia, per la prima volta dopo 33 anni, in trasferta contro una neopromossa. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 19 agosto alle ore 18:30, nella cornice dello stadio Benito Stirpe e con la possibilità di vedere lo streaming su DAZN.

Serie A: guarda Frosinone-Napoli in streaming

È doveroso prestare attenzione alle ambizioni dei ciociari, affidati alla guida di un nuovo allenatore, dopo aver dominato e chiuso lo scorso campionato cadetto ai comandi di Grosso. Desiderosi di far bella figura di fronte al loro pubblico, potrebbero fare uno sgambetto agli azzurri.

I tifosi e tutti coloro che vogliono porre fine al digiuno forzato da Serie A possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, tornano in campo anche i pezzi da 90 della piattaforma: il racconto del match è affidato alle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, rispettivamente per la telecronaca e il commento tecnico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Di Francesco e Garcia dovrebbero schierare all’ingresso in campo, facendo leva sugli innesti del calciomercato.

Frosinone (4-3-3): Turati, Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza, Harroui, Mazzitelli, Brescianini, Baez, Borrelli, Caso;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I bookmaker non hanno dubbi: in modo quasi inevitabile, ogni pronostico è a favore degli ospiti. Come già detto, occhio però alle incognite rappresentate dalla trasferta e dal carico di lavoro della preparazione ancora nelle gambe.

Finalmente, riparte la Serie A e con un abbonamento a DAZN è possibile vedere tutte le partite in diretta streaming, dieci su dieci per ogni turno di campionato.

