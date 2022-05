Crea una password forte con questo tool online gratis

Ai nostri account affidiamo documenti, informazioni personali e portafogli: meglio proteggerli con una password forte. Scegliere parole chiave semplici come “123456” o “juventus” può portare a conseguenze davvero disastrose. È possibile creare un codice segreto inviolabile grazie al generatore online gratuito messo a disposizione da F-Secure, software house leader nel settore della cybersecurity.

Generatore di password forti: come funziona

Il procedimento da seguire per creare una nuova password forte è davvero semplice e alla portata di tutti. Bastano pochi click (o tap su mobile) ed è accessibile sia da computer sia da smartphone e tablet. Non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata e il gioco è fatto. Ci si trova di fronte a una schermata come quella visibile qui sotto.

È sufficiente un click su “Copy” per inserire la stringa negli appunti e incollarla altrove. Il pulsante “Generate new”, invece, ne crea un’altra in pochi istanti. È possibile agire su alcuni parametri come l’inclusione di lettere minuscole o maiuscole, numeri e simboli. Inoltre, si può impostarne la lunghezza: 16 caratteri sono sufficienti, consigliamo di non scendere sotto i 12.

Così facendo è possibile mettere al sicuro i dati gestiti. Ricordiamo che affidare le proprie informazioni a una password semplice da indovinare o da ricordare equivale a lasciare spalancata la porta di casa o la macchina accesa in strada con le chiavi inserite nel quadro. Non ci passerebbe mai per la mente di farlo nel mondo reale, perché correre pericoli online? Anche evitare di utilizzare la stessa chiave per più profili è essenziale: così facendo, non si rischia che la compromissione di un solo servizio possa mettere a repentaglio tutti gli account.

Una volta creati, i codici di accesso possono essere salvati in modo sicuro in un password manager come ID Protection, incluso nella soluzione completa di F-Secure per tutelare privacy, informazioni e dispositivi.

