 Perché a settembre vi servirà una VPN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Perché a settembre vi servirà una VPN

Un grosso sì se state per partire in vacanza all'estero, lavorerete in smart working e trascorrerete la maggior parte del tempo fuori casa.
Perché a settembre vi servirà una VPN
Sicurezza VPN
Un grosso sì se state per partire in vacanza all'estero, lavorerete in smart working e trascorrerete la maggior parte del tempo fuori casa.
Pexels

Se state valutando l’attivazione di una VPN, ma siete indecisi se procedere o meno, sappiate che settembre è uno dei mesi dell’anno in cui l’utilizzo di un servizio di questo tipo è più indicato. Prima di tutto, comunque, ricordiamo che le VPN non sono tutte uguali. La scelta migliore ricade sempre su una VPN premium, cioè a pagamento, di gran lunga più affidabile rispetto alle VPN gratuite.

E no, questo non significa dover spendere una barca di soldi, perché tra le VPN a pagamento ci sono soluzioni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio Private Internet Access, noto fornitore VPN degli Stati Uniti, conosciuto anche con l’acronimo di PIA: al momento il piano di due anni è in offerta a 1,99 euro al mese, più due mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vai all’offerta di PIA

L'offerta per la VPN di Private Internet Access

Vacanza all’estero più sicura

Settembre è sinonimo di ritorno al lavoro e a scuola, sì, ma ci sono anche molte persone che scelgono questo mese per andare in vacanza, dopo aver trascorso tutta l’estate in ufficio. Per loro vale lo stesso discorso già fatto in altre occasioni per quanti viaggiano all’estero: con una VPN è possibile mettere in sicurezza le reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti e ristoranti, così da rendere innocui eventuali attacchi di cybercriminali.

Protezione dei file di lavoro sensibili

Per chi invece a settembre tornerà al lavoro, magari in smart working, una VPN sarà utile per proteggere i file di lavoro sensibili, in particolare se ci si connette a una rete Wi-Fi di cui non si ha la certezza che sia sicura al 100%. Anche perché rischiare il posto di lavoro per un eventuale attacco informatico al proprio computer non è di certo il modo migliore per iniziare una nuova stagione.

Privacy dei propri dati personali

A settembre, poi, milioni di studenti italiani torneranno a scuola, ma anche all’università, trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa. Va da sé che si avrà sempre la tentazione di connettersi a una rete Wi-Fi aperta, ma per farlo in sicurezza serve una VPN.

Vai all’offerta di PIA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
In vacanza all’estero a fine agosto? Ecco la VPN da portare con sé

In vacanza all’estero a fine agosto? Ecco la VPN da portare con sé
Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
In vacanza all’estero a fine agosto? Ecco la VPN da portare con sé

In vacanza all’estero a fine agosto? Ecco la VPN da portare con sé
Federico Pisanu
Pubblicato il
21 ago 2025
Link copiato negli appunti