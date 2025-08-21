Perché a settembre vi servirà una VPN

Se state valutando l’attivazione di una VPN, ma siete indecisi se procedere o meno, sappiate che settembre è uno dei mesi dell’anno in cui l’utilizzo di un servizio di questo tipo è più indicato. Prima di tutto, comunque, ricordiamo che le VPN non sono tutte uguali. La scelta migliore ricade sempre su una VPN premium, cioè a pagamento, di gran lunga più affidabile rispetto alle VPN gratuite.

E no, questo non significa dover spendere una barca di soldi, perché tra le VPN a pagamento ci sono soluzioni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio Private Internet Access, noto fornitore VPN degli Stati Uniti, conosciuto anche con l’acronimo di PIA: al momento il piano di due anni è in offerta a 1,99 euro al mese, più due mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vacanza all’estero più sicura

Settembre è sinonimo di ritorno al lavoro e a scuola, sì, ma ci sono anche molte persone che scelgono questo mese per andare in vacanza, dopo aver trascorso tutta l’estate in ufficio. Per loro vale lo stesso discorso già fatto in altre occasioni per quanti viaggiano all’estero: con una VPN è possibile mettere in sicurezza le reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti e ristoranti, così da rendere innocui eventuali attacchi di cybercriminali.

Protezione dei file di lavoro sensibili

Per chi invece a settembre tornerà al lavoro, magari in smart working, una VPN sarà utile per proteggere i file di lavoro sensibili, in particolare se ci si connette a una rete Wi-Fi di cui non si ha la certezza che sia sicura al 100%. Anche perché rischiare il posto di lavoro per un eventuale attacco informatico al proprio computer non è di certo il modo migliore per iniziare una nuova stagione.

Privacy dei propri dati personali

A settembre, poi, milioni di studenti italiani torneranno a scuola, ma anche all’università, trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa. Va da sé che si avrà sempre la tentazione di connettersi a una rete Wi-Fi aperta, ma per farlo in sicurezza serve una VPN.