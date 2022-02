FTTH nei paeselli? Nessun problema grazie ad Aruba

La proposta che vedremo oggi arriva da Aruba ed offre la vera Fibra Ottica anche chiamata FTTH o in gergo tecnico Fiber to the Home. Questa tecnologia fino a non molto tempo fa era un sogno per gli abitanti dei piccoli paeselli sparsi per il territorio nazionale.

Oggi, grazie agli investimenti dei vari Open Fiber e FiberCop, anche gli utenti di queste zone possono attivare senza problemi una connessione ultraveloce senza dover passare dalla Fibra Misto Rame che non garantisce di certo le stesse prestazioni della FTTH. Aruba, infatti, è attivabile anche nelle cosiddette Aree Bianche.

FTTH: con Aruba la Fibra arriva anche nei piccoli centri abitati

L’offerta in FTTH di Aruba offre internet senza limiti flat 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload ad un prezzo di soli 17,69 euro ogni mese. Il prezzo è bloccato per 12 mesi, dopodiché, l’abbonamento prevederà un costo di 26,47 euro al mese.

Come abbiamo detto sopra, questa promo è disponibile anche nelle Aree Bianche ad un costo mensile maggiorato di 5 euro. In questo caso, cambia soltanto il contributo mensile. Non sono previsti costi di attivazione extra, come spesso avviene con altri gestori.

Aruba, inoltre, offre anche un’interessante opzione denominata Stop&Go. Questo addon permette di mettere in pausa l’abbonamento fino ad un massimo di 30 giorni ogni anno.

Pensate ad esempio a quando partite per le vacanze, con questo gestore sarà possibile evitare di pagare la Fibra visto che non avete usufruito del servizio.

L’offerta, come potete vedere, non è dotata di modem. Con soli 2,20 euro al mese in più potrete aggiungere il FRITZ!Box 7530, uno dei migliori apparati presenti nel mercato.

Costi ed altro

La promozione di Aruba, disponibile anche per le Aree Bianche, non ha alcun costo iniziale. L’offerta è inoltre priva di vincoli contrattuali, il recesso costa solo 20 euro una tantum.

