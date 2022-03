FTX sosterrà l'Ucraina nella raccolta di donazioni in criptovalute

All’appello degli exchange che stanno aiutando in modo concreto l’Ucraina si è aggiunto FTX. Il suo CEO, Bankman Fried, si è dichiarato pronto ad aiutare con ogni sforzo e con tutti i mezzi possibili il Ministero delle Finanze ucraino e altre comunità del Paese. Si tratta di un impegno importante che dimostra come il mercato crittografico si stia adoperando per sostenere questo popolo piagato da una guerra che ancora oggi sembra inspiegabile.

Stiamo assistendo a una corsa solidale dove gli exchange si stanno adoperando per raccogliere donazioni in asset digitali. Fino ad oggi l’Ucraina ha ricevuto quasi 100 milioni di dollari in criptovalute. Tale aiuto è arrivato da tutto il mondo, a dimostrazione che il mercato crypto non ha confini. Inoltre, altro aspetto importantissimo, questo sistema può accorciare i tempi burocratici solitamente percorsi dai sistemi bancari tradizionali.

FTX vuole sostenere l’Ucraina

Possiamo quindi dire che anche FTX si è aggiunto all’elenco degli exchange che vogliono sostenere l’Ucraina in questo terribile conflitto. Bankman, il suo CEO, ha sottolineato come il Paese abbia bisogno estremo di aiuti umanitari e accessi a strutture finanziarie globali snelle ed efficaci.

Inoltre, all’annuncio ha anche aggiunto che, a parer suo, tutti gli exchange di criptovalute dovrebbero essere particolarmente attenti nell’applicare le sanzioni internazionali disposte da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

FTX ha sottolineato, in tutti i suoi sforzi normativi e politici, che il coordinamento attivo e la comunicazione con le autorità di regolamentazione e i responsabili politici sono fondamentali per garantire che le leggi e le regole raggiungano il risultato previsto.

Bankam si è detto particolarmente onorato di aiutare ufficialmente il Ministero delle Finanze ucraino. In un tweet ha espresso tutta la sua volontà di supportare fortemente l’Ucraina attraverso donazioni in criptovalute:

Sono incredibilmente entusiasta e onorato di collaborare con il Ministero delle finanze ucraino e altri per supportare le donazioni di criptovalute in Ucraina.